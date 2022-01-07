Çin'de demir cevheri vadelileri 2022'ye yükselerek başladı

Çin'de demir cevheri vadelileri talebe yönelik umutlarla yükseldi.

Demir, tüm zamanların en değerli emtialarından biri oldu. Koronavirüs salgınını takip eder süreçte de üretimin durma noktasına getiren ham madde sıkıntılarında başı çekti.

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, yeni yıl tatili sonrası piyasalara dönen yatırımcıların talebe yönelik iyimser beklentileriyle yılın ilk haftasını güçlü yükselişle tamamlamaya hazırlanıyor.

DEMİR CEVHERİNİN TONU 0,4 YÜKSELEREK 11,56 DOLARA GELDİ

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı sabah seansını yüzde 0,4 yükselerek ton başına 711,50 yuanda (111.56 dolar) tamamladı. Haftalık artış ise yüzde 5 seviyesinde.

Singapur borsasında ise şubat sonu teslimatlı kontrat 128.25 dolar ile 22 Aralık'tan bu yana i en yüksek seviyesini gördükten sonra yüzde 0,4 düşüşle 126.85 dolardan işlem gördü.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 0,6 yükselirken sıcak haddelenmiş çelik rulo (HRC) fiyatları yüzde1.5 yükseldi. Her iki kontrat da son dört işlem gününü de artışla tamamladı.

PASLANMAZ ÇELİK YÜZDE 2 GERİLEDİ

Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 2 gerileyerek haftayı ekside kapatmaya hazırlanıyor.

Dalian'da kok kömürü kontratları yüzde 3,8 gerilerken kok yüzde 0,9 ekside.