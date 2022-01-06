Çin'de demir cevheri vadelileri yükseldi

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, önümüzdeki ay düzenlenecek Kış Olimpiyatları'nın ardından Çin'de talebin toparlanacağı beklentisiyle arttı.

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, önümüzdeki ay düzenlenecek 2022 Beijing Kış Olimpiyatları'nın ardından Çin'de talebin toparlanacağı beklentisiyle yükselirken, spot fiyatlar ise stok talebi ile yüksek seyretmeye devam ediyor.

HAVA KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK İÇİN ÇELİK ÜRETİMİNİ KISITLAMA

Olimpiyat Oyunları süresince Çin'de, hava kirliliğini önlemek için çelik üretimine getiren kısıtlamaların sürmesi bekleniyor.

MAYIS TESLİMATLI DEMİR CEVHERİ VADELİ KONTRATI 112,32 DOLAR

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan mayıs teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 4 yükselerek 27 Aralık'tan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 716 yuana (112,32 dolar) yükseldi.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 1, sıcak haddelenmiş çelik rulo (HRC) fiyatları ise yüzde 1,4 yükseldi.

PASLANMAZ ÇELİK FİYATI DÜŞTÜ

Paslanmaz çelik fiyatları ise yüzde 1,7 ekside.

Dalian'da kok kömürü yüzde 0,2, kok ise yüzde 2,4 artıda.