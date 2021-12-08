Çin'de elektrik üreticilerinin kömür stokları yükseldi

Çin'de yaşanan elektrik kesintilerini tekrar yaşamamak için alınan önlemlerin ışığında, kömürden elektrik üreten santrallerin stokları, son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Çin'de elektrik üretiminin yüzde 56'sı kömürle çalışan termik santrallerden sağlanıyor. Ülke küresel fiyatlarının yükselmesiyle kömüre bağlı enerji üretiminde yaşadığı sıkıntıyı, son aylarda arz ve stokları artırarak hafifletmeye çalışıyor.

Caixin'in haberine göre, Çin Elektrik Konseyi (CEC), elektrik üreticilerinden derlediği bilgilerle hazırladığı haftalık raporda, stokların aralık ayının ilk haftasında 107,26 milyon tona ulaştığını belirtti.

ÇİN'DEKİ STOKLAR SANTRALLERİ 21 GÜN ÇALIŞTIRMAYA YETERLİ BÜYÜKLÜKTE

Raporda, santralleri 21,1 gün çalıştırabilecek miktardaki stokların, son 2 yılın en yüksek seviyesine eriştiği kaydedildi.

Çin'de elektrik üretiminin yüzde 56'sı kömürle çalışan termik santrallerden sağlanıyor. Ülke küresel fiyatlarının yükselmesiyle kömüre bağlı enerji üretiminde yaşadığı sıkıntıyı, son aylarda arz ve stokları artırarak hafifletmeye çalışıyor.

ÇİN KISA ZAMAN ÖNCE ELEKTRİK KISINTISI YAŞAMIŞTI

Ülkede artan fiyatlar nedeniyle kömür arzında ve buna bağlı elektrik üretiminde sıkıntılar yaşanmıştı. Üreticiler, girdi maliyetinin zarar edecek oranda artması nedeniyle elektrik arzını durdurmak zorunda kalmış, bu sebeple eylülde Çin ana karasındaki 31 eyalet ve bölgenin 20’sinde aralıklı elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Kesintiler nedeniyle Apple ve Tesla gibi büyük küresel şirketlerin yanı sıra küresel imalat zincirlerinde önemli rolü olan çok sayıda küçük ve orta ölçekli işletme, üretime ara vermek zorunda kalmıştı.

KÖMÜR ÜRETİMİNİN ARTIRILMASI İÇİN TALİMAT VERİLMİŞTİ

Çin'in ekonomik planlama organı Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC), kömür madenlerine dördüncü çeyrekte tam kapasite çalışarak günlük kömür üretimini 12 milyon tona çıkarma talimatı vermişti. Komisyon, kömür üretiminin 10 Kasım'da 12 milyon 50 bin tona çıkarak belirlenen hedefe ulaştığını duyurmuştu.