Çin'de ihracat son 22 ayın en düşük artışını yaşadı

Çin, koronavirüs salgını tedbirlerini artırmışken, bu süreçten küresel ekonomiler olumsuz etkilenirken, Çin'in ekonomik verileri rakamlar yükselse de artış oranları beklentiyi karşılamıyor.

Çin'in en büyük kenti Şanghay başta olmak üzere ülkede koronavirüs salgını kısıtlamaları yaşanıyor. Bu kısıtlamalar üretimi, tüketimi ve dolayısı ise dış ticareti etkiliyor.

Çin'in ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 arttı



Çin'in ihracatı nisan ayında, haziran 2020'den bu yana görülen en düşük yıllık artışı kaydetti. Gümrükler Genel İdaresinin verilerine göre, nisan ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artışla 273,62 milyar dolara çıkarken ithalat binde 1 azalarak 222,5 milyar dolarda kaldı.

İhracattaki artışın azalmasında rol oynayan nedenler

İhracat artışındaki azalmada, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yarattığı risk koşulların yanı sıra, mart sonundan itibaren başta Şanghay olmak üzere, ülkenin üretim merkezi olan çok sayıda şehirde koronavirüs salgınını kontrol etmeye yönelik kısıtlamaların etkisi olduğu belirtiliyor.

Çin'de kısıtlamaların uygulandığı Şanghay ve diğer şehirlerde fabrikalar üretime ara vermek zorunda kalmıştı. bu nedenlerle ülkenin ihracatındaki artış hızı azaldı.

Şanghay'da fabrikalar üretimi "kapalı devre" sürdürüyor

Şanghay'da 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli kapanma", vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uzatılmıştı. Karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağı bildirilen tedbirler, vakaların azalmaması nedeniyle kentin büyük bölümünde devam ediyor.