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    Çin'de kamu ihale harcamaları geçen yıl yüzde 11 arttı

    Çin'de kamunun mal ve hizmet alımı için açtığı ihalelere harcanan miktar geçen yıl 2019'a göre yüzde 11 artış kaydetti.
    • AA
    • 05.09.2021 - 14:13
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    Çin'de kamu ihale harcamaları geçen yıl yüzde 11 arttı

    Çin haber ajansı Şinhua'da yer alan habere göre, Maliye Bakanlığı, 2020'de kamu ihaleleri için harcanan miktarın 3 trilyon 700 miyar yuan (572 milyar 500 milyon dolar) olduğunu açıkladı.

    İhaleler için harcanan miktar, önceki yıla göre yüzde 11 artış kaydetti.

    İhale harcamaları, tüm bütçe harcamalarının yüzde 10,2'sine, GSYH'nin ise yüzde 3,6'sına ulaştı.

    Çin de kamu ihale harcamaları geçen yıl yüzde 11 arttı #1

    KOBİ’LER DEVLETTEN 430 MİLYAR DOLAR İHALE ALDI

    Küçük ve orta ölçekli işletmeler devletten 2 trilyon 800 milyar yuan (430 milyar dolar) değerinde ihale aldı.

    Harcamaların, koronavirüs salgınının etkisinde geçen 2020 boyunca ekonomik toparlanmaya katkı sağladığı, yoksul bölgelere, küçük işletmelere ve çevre ile uyumlu sanayi üretiminin geliştirilmesine destek verdiği belirtildi.

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