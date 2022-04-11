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    Çin'de mart enflasyonu beklentileri aştı

    Dünyanın dört bir yanından gelen ekonomi verileri Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle dalgalanırken, Çin'de koronavirüs salgını kısıtlamalarının yol açtığı sorunlar da artarak devam ediyor.
    • REUTERS
    • 11.04.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 09:32
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    Çin'de mart enflasyonu beklentileri aştı

    Çin üretici ve tüketici fiyatları endeksleri, öngörülenden daha yüksek artış gösterdi.

    Dünyanın önemli ekonomilerinden birine sahip olan Çin'de ham madde maliyetlerindeki artış aksamalara neden olurken, bazı analistler merkez bankasının para politikasını ne kadar gevşetebileceğini değerlendiriyor.

    Çin üretici fiyat endeksi martta yüzde 8,3 arttı

    Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yayınlanan resmi verilere göre, Çin üretici fiyat endeksi (PPI) martta, geçen yıla göre yüzde 8,3 yükseldi. Bu oran, Şubat ayında görülen yüzde 8,8'in altında kalsa da, Reuters tarafından düzenlenen ankette öngörülen yüzde 7,9 artışın üzerinde kaldı.

    Çin de mart enflasyonu beklentileri aştı #1

    Tüketici fiyatları yüzde 1,5 yükselerek üç ayın en hızlı yükselişini kaydetti

    Yukarı yönlü baskılar, tüketici fiyatlarının geçen yıla göre yüzde 1,5 yükselerek üç ayın en hızlı yükselişini kaydetmesine neden oldu. TÜFE Şubat'ta kaydedilen yüzde 0,9'u aştı ve öngörülen yüzde 1,2'nin üzerinde kaldı.


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