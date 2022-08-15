Petrol
97.09
-1.08%
Euro
18.4035
0.01%
Dolar
17.9608
0.16%
Altın
1.035
-0.38%
Borsa
2864
0.00%
Bitcoin
443.424
0.48%
BTXN Coin
6.42
-1.68%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 23 C

    Çin'de merkez bankası faiz indirimine gitti

    Çin'de merkez bankası sürpriz bir şekilde MLF faizini yüzde 2,85'ten yüzde 2,75'e düşürdü.
    • 15.08.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 15.08.2022 - 08:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'de merkez bankası faiz indirimine gitti

    Dünya ekonomileri yüksek enflasyon ve gıda tedariki sorunları ile boğuşurken genelde faiz artırımını önceleyen bir politika güdüyor.

    Çin'de malat ve perakende sektörlerinde gerileme yaşanıyor

    Ekonomik veriler Çin'de imalat ve perakende sektörlerinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle temmuz ayında beklenmedik şekilde yavaşlama kaydedildiğini gösteriyor.

    Yatırımcı şaşırdı

    Reuters'in haberine göre, Çin Merkez Bankası (PBOC) kredi talebini canlandırmak için borçlanma faizini düşürerek yatırımcıları şaşırttı.

    Politika faizi bazı kurumlar bazında yüzde 10 indi

    Merkez bankası, 400 milyar yuan (59,33 milyar dolar) fonlama sağladığı bir yıllık orta vadeli borç verme imkanı (MLF) faizini bazı finans kurumları için 10 baz puan düşürdü. Böylece MLF faizi yüzde 2,85'ten yüzde 2,75'e düştü.

    Borsa kayıplarını telafi etti

    PBoC resesyon riskine karşın 1 yıllık borçlanma faizini yüzde 2,85'ten yüzde 2,75'e indirmesinin ardından Çin borsası kayıplarını büyük oranda telafi etmeyi başardı.

    Faizin sabit kalacağı tahmin ediliyordu

    Reuters anketine katılan uzmanların neredeyse tamamı faizin sabit kalacağını tahmin ediyorlardı.

    Sanayi üretimi Haziran'da yüzde 3,9 genişlemesinin ardından temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 genişledi. Reuters anketine katılan analistler sanayi üretiminin yüzde 4,6 genişleyeceğini öngörüyorlardı.

    Çin de merkez bankası faiz indirimine gitti #1

    Perakende satışların artış hızı yavaşladı

    Perakende satışları yalnızca haziranda artıya dönerek yüzde 3,1 artmıştı. Temmuzda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 yükseldi. Analistlerin perakende satışlarının yüzde 5 artacağını tahmin ediyorlardı.Haberin orijinali için tıklayınız:ÖNEMLİ: Bu haber, linkleri yukarıda belirtilen haber ya da haberlerden derlenmiştir. Tam çevrilmiş metin olmayabilir.(Haberi çeviren Zeynep Berkem; Redaksiyon Can Sezer)


    İlginizi Çekebilir

    Inter ve Milan, Ronaldo'yu reddetti
    Dünyadan futbol

    Inter ve Milan, Ronaldo'yu reddetti

    Fahrettin Koca'dan sözleşmeli doktor açıklaması
    Gündem

    Fahrettin Koca'dan sözleşmeli doktor açıklaması

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!
    Tesla

    Ünlü iş adamı yeni kripto projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir