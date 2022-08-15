Çin'de merkez bankası faiz indirimine gitti

Çin'de merkez bankası sürpriz bir şekilde MLF faizini yüzde 2,85'ten yüzde 2,75'e düşürdü.

Dünya ekonomileri yüksek enflasyon ve gıda tedariki sorunları ile boğuşurken genelde faiz artırımını önceleyen bir politika güdüyor.

Çin'de malat ve perakende sektörlerinde gerileme yaşanıyor

Ekonomik veriler Çin'de imalat ve perakende sektörlerinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle temmuz ayında beklenmedik şekilde yavaşlama kaydedildiğini gösteriyor.

Yatırımcı şaşırdı

Reuters'in haberine göre, Çin Merkez Bankası (PBOC) kredi talebini canlandırmak için borçlanma faizini düşürerek yatırımcıları şaşırttı.

Politika faizi bazı kurumlar bazında yüzde 10 indi

Merkez bankası, 400 milyar yuan (59,33 milyar dolar) fonlama sağladığı bir yıllık orta vadeli borç verme imkanı (MLF) faizini bazı finans kurumları için 10 baz puan düşürdü. Böylece MLF faizi yüzde 2,85'ten yüzde 2,75'e düştü.

Borsa kayıplarını telafi etti

PBoC resesyon riskine karşın 1 yıllık borçlanma faizini yüzde 2,85'ten yüzde 2,75'e indirmesinin ardından Çin borsası kayıplarını büyük oranda telafi etmeyi başardı.

Faizin sabit kalacağı tahmin ediliyordu

Reuters anketine katılan uzmanların neredeyse tamamı faizin sabit kalacağını tahmin ediyorlardı.

Sanayi üretimi Haziran'da yüzde 3,9 genişlemesinin ardından temmuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 genişledi. Reuters anketine katılan analistler sanayi üretiminin yüzde 4,6 genişleyeceğini öngörüyorlardı.

Perakende satışların artış hızı yavaşladı

Perakende satışları yalnızca haziranda artıya dönerek yüzde 3,1 artmıştı. Temmuzda ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 yükseldi. Analistlerin perakende satışlarının yüzde 5 artacağını tahmin ediyorlardı.Haberin orijinali için tıklayınız:ÖNEMLİ: Bu haber, linkleri yukarıda belirtilen haber ya da haberlerden derlenmiştir. Tam çevrilmiş metin olmayabilir.(Haberi çeviren Zeynep Berkem; Redaksiyon Can Sezer)