Çin'de paslanmaz çelik fiyatları hızlı yükseldi

Küresel piyasalarda emtia fiyatları yükselmeye devam ederken önemli bir pazar olan Çin'de artış durdurulamıyor.

Emtia içinde ağırlıklı yeri olan çelikle ilgili fiyatlar artarak devam ediyor.

Çin'de Shanghai vadeli işlemler borsasında nisan vadeli paslanmaz çelik fiyatları 2019'dan beri en yüksek seviyeyi görerek ton başına 22,125 yuana (3,503 dolar) çıktı.

Çin'de paslanmaz çelik vadeli fiyatları, Rusya ve Ukrayna krizinin yarattığı arz endişeleri nedeniyle nikel fiyatlarındaki sert yükselişten destek bularak yüzde 12 artışla rekor yüksek seviyeye çıktı.

MART AYININ BAŞLANGICINDA FİYAT ARTIŞI YÜZDE 24'Ü BULDU

Paslanmaz çelik fiyatları içinde bulunduğumuz mart ayında şimdiye kadar yüzde 24 yükseldi.

Paslanmaz çelik fiyatları, nikel fiyatlarının dün yüzde 90 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinden ve kazanımlarını bugün de artırmaya devam etmesinden destek buldu.

Rusya, dünya genelindeki nikel arzının yüzde 10'unu karşılıyor. Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik fiyatları yüzde 1,4 düşerek ton başına 4,942 yuan (782.4 dolar) seviyesinden işlem gördü.

SICAK HADDELENMİŞ ÇELİK (HRC) RULO FİYATLARI YÜZDE 2 GERİLEDİ

Sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo fiyatları yüzde 2 gerileyerek ton başına 5,222 yuana (826.7 dolar) indi. Dalian emtia borsasında işlem gören demir cevheri vadeli kontratı yüzde 0,8 düşüşle ton başına 835 yuana (132.2 dolar) geriledi.

Kok kömürü fiyatları yüzde 0,3 düşerken, kok fiyatları ise yüzde 0,6 yükseldi.