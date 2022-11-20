Çin'de salgın tedbirleri ekonomik beklentileri düşürüyor

Dünyanın dev ekonomilerinden Çin'de alınan koronavirüs tedbirleri ekonomik beklentileri törpülüyor.

Çin'de bu yıl bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki koronavirüs kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti.

Çin ekonomisi 2022'in ilk üç çeyreğinde yüzde 3 büyüme kaydederken, sonbaharla birlikte koronavirüs vakalarından artış ve dış koşulların da kötüleşmesi nedeniyle hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşılıp ulaşılamayacağı belirsizliğini koruyor.

"Yıllık büyüme hedefinin yüzde 5'in altında olmamalı"

Çin'in danışma organı Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) üyesi ekonomistler, ülkenin yıllık büyüme hedefinin yüzde 5'in altında olmaması gerektiğine dikkati çekti.

ÇHSDK Ekonomik İşler Komitesi Başkan Yardımcısı Liu Şicin, ülke ekonomisinin koronavirüs salgının ardından son 3 yılda potansiyelinin altında büyüme kaydettiğini belirterek büyümenin yeniden uygun bir seviyeye çıkarılması gerektiğini vurguladı.

"2023 için büyüme hedefi yüzde 5'in altında olmamalı"

Gayrimenkul sektörünü canlandırmaya yönelik tedbirlerin ve koronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesinin ekonomik toparlanma için uygun koşulları yaratacağına inandığını ifade eden Liu, 2023 için büyüme hedefinin yüzde 5'in altında olmaması gerektiğini dile getirdi.

AA'nnı haberine göre, Liu, bu yıl gayri safi yurt için hasılada (GSYH) yüzde 3,5 civarında artışın tahmin edildiğini, 2020'deki yüzde 2,2 ve 2021'de yüzde 8,1'lik artışların ardından üç yılın ortalamasının yüzde 5'in altında kalacağına işaret ederek büyüme ortalamasının yüzde 5-5,5 seviyesine çıkarılması gerektiğine işaret etti