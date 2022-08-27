Çin'de sanayi şirketlerinin kârları azaldı

Dünya ekonomilerinin odaklandığı ülkelerin başında gelen Çin'de sular durulmuyor. Koronavirüsün etkilerinden kurutulamayan, konut sektöründe kayıplar veren Çin'de açıklanan sanayi kârları da düştü.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Çin'de sanayi sektörü şirketlerinin kârları yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine toplam gelirleri yüzde 8,8, giderleri yüzde 9,8 artış gösterirken, kârları yıllık bazda yüzde 1 azaldı.

Çin'de yıllık cirosu 20 milyon yuanın yani yaklaşık 3 milyon dolar üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam kârları, 2022'nin ocak-temmuz döneminde 4,89 trilyon yuan yani yaklaşık 710 milyar dolar oldu.

41 sanayi kolunun 16'sında kâr artışları kaydedilirken, 25'inde kârlılık düştü.

"Tüketimi desteklemeye yönelik politikalar otomotiv sektörüne fayda sağladı"

Makine imalatı ve otomotiv endüstrisinde temmuz ayı kâr artışlarının önceki aydan fazla olması dikkati çekti. UİB Kıdemli İstatistikçisi Cu Hong, bu iki endüstrideki kâr artışlarının, tedarik ve üretim zincirlerinin sağlıklı işlediğini ve otomobil satış vergilerinin azaltılması gibi tüketimi desteklemeye yönelik politikaların fayda sağladığını gösterdiğini kaydetti.

Sanayi kuruluşlarının kârları ilk çeyrekte yüzde 8,5 artarken, artış ivmesi ikinci çeyrekte belirgin şekilde azalarak yüzde 1'e gerilemişti.

Ekonomik toparlanmada yavaşlama işaretleri

Ekonomide mayıs ve haziran aylarındaki toparlanma işaretlerinin ardından temmuz ayı göstergelerinde toparlanmanın yavaşladığına dair emareler görülmüştü.

2022 büyüme hedefinin altında kaldı

AA'nın haberine göre, Çin ekonomisi, yılın ilk yarısında Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla'daki (GSYH) yüzde 2,5 artışla, "yıllık yüzde 5,5 civarında" olması hedeflenen 2022 büyüme hedefinin altında performans sergilemişti.