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    Çin'de sanayi şirketlerinin kârları ilk 8 ayda geriledi

    Çin, ABD'ye kafa tutan dünyanın dev ekonomisi iken, koronavirüs salgını ile başlayan süreçte kan kaybetti. Ülkede gayrimenkul sektörlerinde yaşanan olumsuzluklar tüm sanayi sektörünü içine aldı.
    • 27.09.2022 - 15:26
    • Güncelleme : 27.09.2022 - 15:46
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    Çin'de sanayi şirketlerinin kârları ilk 8 ayda geriledi

    Çin'de sanayi sektörü şirketlerinin kârları, yılın ilk 8 ayında gerileme gösterdi.

    Ülkede, sanayi sektörü şirketlerinin kârları Ocak-Ağustos 2022 tarihinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 düştü.

    Büyük sanayi şirketlerinin kârları toplam 770 milyon dolar

    Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,79 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam kârları, bu yılın 8 ayında 5,53 trilyon yuan (yaklaşık 770 milyon dolar) oldu.

    Giderler gelirlerden daha çok arttı

    Sanayi kuruluşlarının toplam gelirleri yüzde 8,4 ve giderleri yüzde 10,5 artış gösterirken, kârları yıllık bazda yüzde 2,1 azaldı.

    41 sanayi kolunun 16'sında kâr artışları kaydedildi, 25'inde ise kârlılık düştü.

    Sanayi

    Çin'de sanayiyi olumsuz etkileyen etmenler

    • Vuhan kentinde koronavirüse ilişkin ilk vakaların görülmesi.
    • Bahar aylarında Çin'in en büyük kenti Şanghay başta olmak üzere büyük nüfusu olan, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan büyük şehirlerindeki koronavirüs kısıtlamaları.
    • Çin ekonomisi, yılın ilk yarısında GSYH'de yüzde 2,5 artışla yıllık bazda yüzde 5,5 civarında olması beklenen 2022 büyüme hedefinin altında performans sergiledi.

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