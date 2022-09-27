Çin'de sanayi şirketlerinin kârları ilk 8 ayda geriledi

Çin, ABD'ye kafa tutan dünyanın dev ekonomisi iken, koronavirüs salgını ile başlayan süreçte kan kaybetti. Ülkede gayrimenkul sektörlerinde yaşanan olumsuzluklar tüm sanayi sektörünü içine aldı.

Çin'de sanayi sektörü şirketlerinin kârları, yılın ilk 8 ayında gerileme gösterdi.

Ülkede, sanayi sektörü şirketlerinin kârları Ocak-Ağustos 2022 tarihinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 düştü.

Büyük sanayi şirketlerinin kârları toplam 770 milyon dolar

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,79 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam kârları, bu yılın 8 ayında 5,53 trilyon yuan (yaklaşık 770 milyon dolar) oldu.

Giderler gelirlerden daha çok arttı

Sanayi kuruluşlarının toplam gelirleri yüzde 8,4 ve giderleri yüzde 10,5 artış gösterirken, kârları yıllık bazda yüzde 2,1 azaldı.

41 sanayi kolunun 16'sında kâr artışları kaydedildi, 25'inde ise kârlılık düştü.

Çin'de sanayiyi olumsuz etkileyen etmenler