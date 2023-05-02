Çin'de yeni kurulan özel şirketlerin sayısı artıyor Çin'de ocak-mart döneminde, 2 milyon 30 bin yeni özel işletme faaliyete geçti.

AA

Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinin verilerine göre, Çin'de, yılın ilk çeyreğinde yeni kurulan özel şirketlerin sayısının, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 10,7 oranında arttığı bildirildi.

Ülkenin göreli az gelişmiş orta ve batı kesimlerinde yeni özel girişimlerin artışı dikkati çekti.

Ülkenin orta kesimlerindeki eyaletlerde 519 bin, batıdaki eyalet ve bölgelerde ise 441 bin yeni özel işletme kuruldu.

İki bölgedeki yeni işletme sayısı, görece gelişmiş kuzey, doğu ve güney eyaletlerindekinin toplamına yaklaştı.

2 milyon 30 bin yeni özel işletme

Çin'de yılın ilk çeyreğinde, 2 milyon 30 bin yeni özel işletme faaliyete geçti. Çin'de özel şirketlerin sayısı, mart sonu itibarıyla 49 milyonu aşarken, bunlar kayıtlı işletmelerin yüzde 92,3'ünü oluşturdu.

Salgın, açılan şirket konularını şekillendirdi

Koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen konaklama ve yemek hizmetleri endüstrisinde kurulan yeni özel işletme sayısı, yıllık yüzde 35,7, leasing ve iş hizmetleri endüstrisinde ise yüzde 15,5 oranında artış kaydetti.