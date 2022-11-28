Petrol
81.38
-2.78%
Euro
19.4661
0.31%
Dolar
18.613
-0.11%
Altın
1.049
-0.21%
Borsa
4950
0.00%
Bitcoin
308.992
-1.88%
BTXN Coin
5.73
-0.52%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Çin'deki gelişmeler emtia piyasasını negatif etkiledi

    Çin'de sıfır koronovirüs hedefi, arz-talep dengelerini bozduğu için emtia piyasalarındaki fiyatlar aşağı yönlü hareket etmeye başladı.
    • 28.11.2022 - 15:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin'deki gelişmeler emtia piyasasını negatif etkiledi

    Emtia piyasası, Çin'de  koronaviris önlemlerini katılaştıran yönetime karşı protestoların ülke geneline yayılması sonucu yeni haftaya negatif seyirle başlangıç yaptı.

    Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak iş gücü verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktaki para politikası kararı öncesi beklentiler üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

    Altının ons değeri azaldı

    Söz konusu gelişmelerle altının onsu yüzde 0,5 azalarak 1.746 dolara kadar geriledi.

    Gümüş düştü

    Gümüşte de bugün yüzde 2'ye yakın düşüş görüldü.

    Baz metaller de haftaya düşüşle başladı.

    Yüzde 1,2 düşüşle 3,5846 dolara kadar gerileyen bakırın libresi, daha sonra yükselişe geçti ve yüzde 0,2 artarak 3,63 dolarda dengelendi.

    Alüminyumda yüzde 0,8, çinkoda yüzde 1,2 ve kurşunda yüzde 0,7 civarında düşüşler kaydedildi.

    Brent petrolün fiyatı 80,87 dolara kadar geriledi

    Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,9 düşüşle 80,87 dolara kadar geriledi ve Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

    emtia

    Tarım emtiaları düştü

    Tarım emtialarında da aşağı yönlü bir seyir hakim oldu. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1,9 düşüşle 7,82 dolara, mısır yüzde 0,9 azalışla 6,65 dolara ve soya fasulyesi yüzde 0,9 düşerek 142,24 dolara kadar geriledi.

    Pamuk da yüzde 2,3 kayıpla 0,7864 doları gördü.


    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı ile 100. maçına çıktı
    Dünya Kupası

    Atiba Hutchinson, Kanada Milli Takımı ile 100. maçına çıktı

    Bitexen 28 Kasım
    Advertorial Mobil

    Bitexen 28 Kasım

    Görüş Bildir