Çin'deki gelişmeler emtia piyasasını negatif etkiledi

Çin'de sıfır koronovirüs hedefi, arz-talep dengelerini bozduğu için emtia piyasalarındaki fiyatlar aşağı yönlü hareket etmeye başladı.

Emtia piyasası, Çin'de koronaviris önlemlerini katılaştıran yönetime karşı protestoların ülke geneline yayılması sonucu yeni haftaya negatif seyirle başlangıç yaptı.

Analistler, bu hafta ABD'de açıklanacak iş gücü verilerinin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) aralıktaki para politikası kararı öncesi beklentiler üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Altının ons değeri azaldı

Söz konusu gelişmelerle altının onsu yüzde 0,5 azalarak 1.746 dolara kadar geriledi.

Gümüş düştü

Gümüşte de bugün yüzde 2'ye yakın düşüş görüldü.

Baz metaller de haftaya düşüşle başladı.

Yüzde 1,2 düşüşle 3,5846 dolara kadar gerileyen bakırın libresi, daha sonra yükselişe geçti ve yüzde 0,2 artarak 3,63 dolarda dengelendi.

Alüminyumda yüzde 0,8, çinkoda yüzde 1,2 ve kurşunda yüzde 0,7 civarında düşüşler kaydedildi.

Brent petrolün fiyatı 80,87 dolara kadar geriledi

Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 2,9 düşüşle 80,87 dolara kadar geriledi ve Ocak 2022'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Tarım emtiaları düştü

Tarım emtialarında da aşağı yönlü bir seyir hakim oldu. Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 1,9 düşüşle 7,82 dolara, mısır yüzde 0,9 azalışla 6,65 dolara ve soya fasulyesi yüzde 0,9 düşerek 142,24 dolara kadar geriledi.

Pamuk da yüzde 2,3 kayıpla 0,7864 doları gördü.