Çin'den bankalarına döviz rezervi kısıtlaması Çin, finans kurumlarının döviz fonlarını kullanması amacıyla yeni bir uygulamayı faaliyete soktu.

AA

Çin Merkez Bankası (PBoC), bankaların zorunlu döviz rezerv oranını düşürmeye karar verdi.

Yılbaşından bu yana ABD doları karşısında yaklaşık yüzde 5 değer kaybeden Çin yuanı, geçen ay 7,3'e kadar çıkarak 2008 mali krizden bu yana en düşük seviyeye gerilemişti.

Çin'in toplam döviz rezervleri temmuz sonunda yıllık yüzde 13,8 azalarak 821,8 milyar dolara inmişti.

Çin, yuanı desteklemek amacıyla bankaların rezerv olarak tutması gereken döviz mevduatı oranını azaltacak.

Zorunlu döviz rezervi oranı yüzde 6'dan yüzde 4'e çekilecek

Çin Merkez Bankası'ndan (PBoC) yapılan açıklamada, bankaların ve finans kuruluşlarının zorunlu döviz rezervi oranını, 15 Eylül'den itibaren yüzde 6'dan yüzde 4'e çekileceği bildirildi.

Açıklamada, kararın, "finans kurumların döviz fonlarını kullanma kabiliyetini artırmayı amaçladığı" kaydedildi.

16,4 milyar dolar nakit varlığı serbest bırakılacak

Kararın, yaklaşık 16,4 milyar dolar nakit varlığını serbest bırakacağı tahmin ediliyor.