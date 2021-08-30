Çin'den kripto paraların yasal olmadığı uyarısı

Yakın zaman önce Çin'de Kuzey Shandong bölgesi üst mahkemesi, kripto para varlıklarda yasal koruma bulunmadığına hükmetmişti. Çin, kripto paralar üzerindeki baskısını devam ettiriyor.

Çin, kripto paralara karşı yasal olmadığına dair uyarıda bulundu.

Çin'de Kuzey Shandong bölgesi üst mahkemesi, 2017 yılında 10 bin 756 dolarlık token alımı yapan davacının Çin Merkez Bankası'nın 2018 yılında attığı yasak adımları ile hesabının kapanması sonrasında açtığı "dolandırıcılık" davasında "kripto paralar yasal korumaya tabi değil" kararı vermişti.

EMSAL TEŞKİL EDECEK

Mahkeme kararının, bundan sonra açılabilecek davalar için de emsal teşkil edeceği kaydedildi.

Alt mahkeme de dolandırıcılık iddia edilen varlıkların yasal hükmünün bulunmadığına vurgu yapmıştı. Bu karar mart ayında ise üst mahkemeye taşınmıştı.

Çin Merkez Bankası (PBoC) Finansal Tüketici Hakları Koruma Bürosu Direktör Yardımcısı Yin Youping, Bitcoin ve diğer kripto paraların yasal ödeme araçları olmadığını ve gerçek bir değere dayanmadığını belirtti

ÇİN, KRİPTO PARALAR ÜZERİNDEKİ BASKISINI SÜRDÜRÜYOR

Bitcoin ve diğer kripto paraların yasal ödeme araçları olmadığını vurgulayan Yin Youping düzenlenen basın toplantısında "İnsanlara bir kez daha hatırlatıyoruz, Bitcoin ve diğer kripto paraları destekleyen bir değer yok." dedi.

YÜKSEK BASKIYA DEVAM

Yin Youping, ayrıca bankanın dijital parayla ilişkili işlemlerde yüksek baskı uygulamaya ve bu işlemleri engelleme çalışmalarına devam edeceğini belirtti.

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