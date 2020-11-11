Çin'e gıda ihracatı hedefi: 5 yılda 1 milyar dolar

Dünyaya yaptığı ihracat kadar kendisi de ithalat gerçekleştiren Çin, Türk ihracatçılarının hedefine girdi. Bu kapsamda Çin'e, 5 yıl içinde 1 milyar dolarlık gıda ürünü ihraç etmek amaçlanıyor.

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye, 2020'nin 10 ayında Çin'e 157 milyon dolarlık gıda ürünü ihraç etti.

Bu dönemde Çin'e 41 milyon 20 bin dolarlık fındık, 12 milyon 700 bin dolarlık patates, 10 milyon 500 bin dolarlık deniz hıyarı gönderildi.

Çin'e ihracat vizesini Mayıs 2020 itibarıyla alan Türk süt ürünleri sektörü ise bu ülkeye 5 milyon 7 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Şanghay'da bu yıl 5-10 Kasım'da 3. kez düzenlenen China International Import Expo (CIIE) 2020'ye (Çin Uluslararası İthalat Fuarı) katıldıklarını bildirdi. Eskinazi, 8 milli katılım, 7 bireysel katılım olmak üzere toplam 15 Türk firmasının fuarda yerini aldığını vurguladı.

“ÇİN, 2019 YILINDA DÜNYADAN, 2.1 TRİLYON DOLAR İTHALAT YAPTI”

Eskinazi, konu ile ilgili şunları kaydetti:

"Çin, Türkiye'nin en fazla dış ticaret açığı verdiği iki ülkeden biri konumunda. Çin, mal almak için uzak bir ülke olmadığına göre ihracat için de uzak bir ülke değil. İki ülke arasındaki dış ticaretin dengeye gelmesi için çaba gösteriyoruz. Çin, 2019 yılında 2 trilyon 400 milyar dolar ihracat yaparken, 2 trilyon 100 milyar dolarlık da ithalat yaptı. Çin'in dünyadan yaptığı ithalatın şekillenmesinde Çin Uluslararası İthalat Fuarı çok önemli yer tutuyor. Çin'e daha fazla ihracat yapmak için önümüzdeki yıllara yatırım yaptık."

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep ise "Çin'e gıda ürünlerimizin ihracatında 5 yıl sonunda 1 milyar dolar ihracat hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.