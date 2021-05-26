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    Çin’e gidecek 2 ihracat treni Erzurum’a ulaştı

    Türkiye’den Çin’e 12 günde gidecek olan 41 vagonlu, MDF kaplı levha yüklü iki trenin Erzurum’a ulaştığı bildirildi.
    • İHA
    • 26.05.2021 - 17:55
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 18:09
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    Çin’e gidecek 2 ihracat treni Erzurum’a ulaştı

    Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi’nden yola çıkan ve Çin’e gidecek olan 2 bin 250 tonluk MDF kaplı levhaların yüklü olduğu 2 ihracat treni Erzurum’a ulaştı.

    TOPLAM YOLCULUK 12 GÜN SÜRECEK

    Yerli MDF levhaların yüklü olduğu 41 vagonlu iki trenin, 12 gün içerisinde Çin’e ulaşması planlanıyor.

    2 gün önce Kocaeli’nden hareket eden trenler, öğlen saatlerinde Erzurum Garına giriş yaptı. Daha önce bor madeni, buzdolabı ve soğutucu yüklü 5 ihracat treni de Çin’e gitmişti.

    Çin’e gidecek 2 ihracat treni Erzurum’a ulaştı VİDEO

    Çin’e gidecek 2 ihracat treni Erzurum’a ulaştı #1

    SON DURAK, ÇİN’İN ŞİAN KENTİ

    Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan’dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre katederek yaklaşık iki haftada Çin’in Şian kentine ulaşacak.

    Çin’e gidecek 2 ihracat treni Erzurum’a ulaştı #2

    YENİ ROTA: KARS

    41 vagonlu 2 tren, Erzurum’da mola verdikten sonra hareket ederek Kars Garına doğru hareket etti.

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