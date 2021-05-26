Türkiye’den Çin’e 12 günde gidecek olan 41 vagonlu, MDF kaplı levha yüklü iki trenin Erzurum’a ulaştığı bildirildi.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi’nden yola çıkan ve Çin’e gidecek olan 2 bin 250 tonluk MDF kaplı levhaların yüklü olduğu 2 ihracat treni Erzurum’a ulaştı.

TOPLAM YOLCULUK 12 GÜN SÜRECEK

Yerli MDF levhaların yüklü olduğu 41 vagonlu iki trenin, 12 gün içerisinde Çin’e ulaşması planlanıyor.

2 gün önce Kocaeli’nden hareket eden trenler, öğlen saatlerinde Erzurum Garına giriş yaptı. Daha önce bor madeni, buzdolabı ve soğutucu yüklü 5 ihracat treni de Çin’e gitmişti.

Çin’e gidecek 2 ihracat treni Erzurum’a ulaştı VİDEO

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SON DURAK, ÇİN’İN ŞİAN KENTİ

Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan’dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre katederek yaklaşık iki haftada Çin’in Şian kentine ulaşacak.

YENİ ROTA: KARS

41 vagonlu 2 tren, Erzurum’da mola verdikten sonra hareket ederek Kars Garına doğru hareket etti.