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- Çin’e gidecek 2 ihracat treni Erzurum’a ulaştı
Çin’e gidecek 2 ihracat treni Erzurum’a ulaştı
- İHA
- 26.05.2021 - 17:55
- Güncelleme : 26.05.2021 - 18:09
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Köseköy Lojistik Merkezi’nden yola çıkan ve Çin’e gidecek olan 2 bin 250 tonluk MDF kaplı levhaların yüklü olduğu 2 ihracat treni Erzurum’a ulaştı.
TOPLAM YOLCULUK 12 GÜN SÜRECEK
Yerli MDF levhaların yüklü olduğu 41 vagonlu iki trenin, 12 gün içerisinde Çin’e ulaşması planlanıyor.
2 gün önce Kocaeli’nden hareket eden trenler, öğlen saatlerinde Erzurum Garına giriş yaptı. Daha önce bor madeni, buzdolabı ve soğutucu yüklü 5 ihracat treni de Çin’e gitmişti.
Çin’e gidecek 2 ihracat treni Erzurum’a ulaştı VİDEO
SON DURAK, ÇİN’İN ŞİAN KENTİ
Pasifik Eurasia ve TCDD Taşımacılık AŞ iş birliğiyle Gürcistan, Azerbaycan, Hazar Denizi ve Kazakistan’dan geçecek trenler, toplam 8 bin 693 kilometre katederek yaklaşık iki haftada Çin’in Şian kentine ulaşacak.
YENİ ROTA: KARS
41 vagonlu 2 tren, Erzurum’da mola verdikten sonra hareket ederek Kars Garına doğru hareket etti.