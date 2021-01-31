Türkiye'den Çin'e gitmek üzere yola çıkan bor yüklü ihracat treni Kars'tan Gürcistan'a uğurlandı. Tren, Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişinin ardından Çin'e varacak.

Ankara'dan dün törenle uğurlanan ve Çin'e gidecek bor yüklü 45232 nolu tren, Ankara, Kayseri, Sivas ve Erzurum'un yanı sıra Sarıkamış ilçesi güzergahını kullanarak Kars Tren Garı'na ulaştı.

ANKARA'DAN KALKAN İHRACAT TRENİ ŞİMDİ KARS’TAN, GÜRCİSTAN'IN AHILKELEK KENTİNE DOĞRU GİDİYOR

Bor yüklü ihracat treni bakım ve kontrol nedeniyle Kars Tren Garı'nda yaklaşık 1 saat mola verdi. Kars Tren Garı'ndaki işlemleri tamamlanan 45232 numaralı tren, Gürcistan'ın Ahılkelek kentine doğru yola çıktı.

YOLCULUK ÇİN'İN Xİ'AN ŞEHRİNE BİTECEK

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından Çin'e ihraç edilecek bor madeni 42 konteyner içinde Çin'in Xi'an şehrine taşınacak. Bor yüklü trenin yurt içi yolculuğu Ankara-Sivas-Kars güzergahından, Gürcistan-Azerbaycan-Hazar Denizi geçişinin ardından Çin'de son bulacak.

Çin'e gidecek bor yüklü tren Kars'tan Gürcistan'a doğru yola çıktı VİDEO

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2 KITA, 2 DENİZ AŞILACAK VE 5 ÜLKEDEN GEÇİŞ YAPILACAK

Borun Çin yolculuğu 12 gün sürecek. Yolculuk boyunca 2 kıta, 2 deniz aşılacak ve 5 ülkeden geçiş yapılacak.

TREN, TOPLAM 8 BİN 693 KİLOMETRE YOL KAT EDECEK

Tren, Türkiye'de 2 bin 323 kilometre, Gürcistan'da 220 kilometre, Azerbaycan'da 430 kilometre, Hazar Denizi'nde 420 kilometre, Kazakistan'da 3 bin 200 kilometre ve Çin'de 2 bin 100 kilometre olmak üzere 8 bin 693 kilometre yol kat edecek.