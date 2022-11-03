Çinekop Tekirdağ'da tezgaha çıktı

Balık avlanma sezonunun başından bu yana palamut bolluğunu konuşurken şimdi de sahneye çinekop çıktı.

Çinekop lezzeti ile aranan balıkların arasında yer alırken, Tekirdağ'da ağlara takılmaya başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların ağlarına çinekopların takılmaya başladığını söyledi.

Kilosu 125 lira

Marmara Denizi'nde avlanan çinekop, Tekirdağ'da tezgahlarda kilogramı 125 liradan alıcı buluyor.

Çinekop iki haftadır kendisini göstermeye başladı

Bu sene sezonun palamutla başladığını anlatan Pehlivanoğlu, çinekobun 2 haftadır kendini göstermeye başladığını söyledi.

"Şimdi denizde ufak balıklar çıkıyor"

Pehlivanoğlu, "Hala ağlara takılıyor. Palamut bir süre daha tezgahlarda olmaya devam edecek. Şimdi ufak balıklar çıkıyor. Bu sıralar çinekop kendini göstermeye başladı. Geçen hafta azdı, bu hafta biraz daha artmaya başladı. Bundan sonra çinekop, lüfer, istavrit ve hamsi tezgahlarda yer almaya başlıyor. Bu sene balıkçılar için de vatandaşlar için de güzel balık oldu." dedi.

"Son günlerde tezgahların gözdesi çinekop oldu"

Balıkçı Hasan Erol ise bu yıl vatandaşların palamuda doyduğunu, son günlerde de çinekobun tezgahların gözdesi olduğunu dile getirdi.

Tezgahlarda istavrit, uskumru, mezgit ve hamsi zamanı

AA'nın haberine göre, sezon başında başlayan palamut bolluğunun devam ettiğini belirten Erol, "İnsanlar palamuttan da bıktı diyebiliriz. Yavaş yavaş palamudun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çinekop çıkmaya başladı. Bunun yanı sıra istavrit, uskumru, mezgit ve hamsi ağlara takılıyor. Geçen haftaya göre çinekop fiyatında düşüş var." diye konuştu.