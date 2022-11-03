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    Çinekop Tekirdağ'da tezgaha çıktı

    Balık avlanma sezonunun başından bu yana palamut bolluğunu konuşurken şimdi de sahneye çinekop çıktı.
    • 03.11.2022 - 14:06
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 14:20
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    Çinekop Tekirdağ'da tezgaha çıktı

    Çinekop lezzeti ile aranan balıkların arasında yer alırken, Tekirdağ'da ağlara takılmaya başladı.

    Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, balıkçıların ağlarına çinekopların takılmaya başladığını söyledi.

    Kilosu 125 lira

    Marmara Denizi'nde avlanan çinekop, Tekirdağ'da tezgahlarda kilogramı 125 liradan alıcı buluyor.

    Çinekop iki haftadır kendisini göstermeye başladı

    Bu sene sezonun palamutla başladığını anlatan Pehlivanoğlu, çinekobun 2 haftadır kendini göstermeye başladığını söyledi.

    Çinekop Tekirdağ da tezgaha çıktı #1

    "Şimdi denizde ufak balıklar çıkıyor"

    Pehlivanoğlu, "Hala ağlara takılıyor. Palamut bir süre daha tezgahlarda olmaya devam edecek. Şimdi ufak balıklar çıkıyor. Bu sıralar çinekop kendini göstermeye başladı. Geçen hafta azdı, bu hafta biraz daha artmaya başladı. Bundan sonra çinekop, lüfer, istavrit ve hamsi tezgahlarda yer almaya başlıyor. Bu sene balıkçılar için de vatandaşlar için de güzel balık oldu." dedi.

    istavrit

    "Son günlerde tezgahların gözdesi çinekop oldu"

    Balıkçı Hasan Erol ise bu yıl vatandaşların palamuda doyduğunu, son günlerde de çinekobun tezgahların gözdesi olduğunu dile getirdi.

    istavrit

    Tezgahlarda istavrit, uskumru, mezgit ve hamsi zamanı

    AA'nın haberine göre, sezon başında başlayan palamut bolluğunun devam ettiğini belirten Erol, "İnsanlar palamuttan da bıktı diyebiliriz. Yavaş yavaş palamudun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Çinekop çıkmaya başladı. Bunun yanı sıra istavrit, uskumru, mezgit ve hamsi ağlara takılıyor. Geçen haftaya göre çinekop fiyatında düşüş var." diye konuştu.

    istavrit


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