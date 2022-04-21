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    Çin'in bütçe gelirleri ilk çeyrekte yüzde 8,6 arttı

    Çin'de merkezi ve yerel yönetim bütçe gelirleri, 2022'nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 8,6 artış gösterdi.
    • 21.04.2022 - 12:46
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    Çin'in bütçe gelirleri ilk çeyrekte yüzde 8,6 arttı

    Dünyada ülkeler, gelir ve giderlerinin verilerini paylaşıyor. Çin'de Maliye Bakanlığı verilerine göre, ocak, şubat ve mart aylarını kapsayan yılın ilk çeyreğinde bütçe gelirleri yıllık yüzde 8,6 artışla 6,2 trilyon yuana (968,81 milyar dolar) ulaştı.

    AA'nın haberine göre, Çin'de gelir dağılımına bakıldığında merkezi hükümetin bütçe gelirleri yüzde 7,6, yerel yönetimlerin gelirleri yüzde 9,5 arttı.

    Vergi gelirleri yüzde 7,7 arttı

    Çin'de bütçe gelirleri içinde en büyük paya sahip vergi gelirleri yüzde 7,7 artışla 5,25 trilyon yuana (81,43 milyar dolar) çıktı. Aynı dönemde bütçe harcamaları yüzde 8,3 artışla 6,36 trilyon yuan (986,46 milyar dolar) oldu.

    Çin in bütçe gelirleri ilk çeyrekte yüzde 8,6 arttı #1


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