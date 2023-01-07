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- Çin'in döviz rezervleri 2022'de 3,12 trilyon dolara ulaştı
Çin'in döviz rezervleri 2022'de 3,12 trilyon dolara ulaştı
Koronavirüs salgının olumsuz etkisinden henüz kurtulmayan Çin'in döviz rezervlerinin artması dikkat çekti.
- 07.01.2023 - 17:52
Çin'in döviz rezervleri 2021 yılı sonunda 3,25 trilyon dolar olarak belirlenmişti.
Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Çin'in döviz rezerv varlıklarının 2022 yılının sonunda önceki aya göre yüzde 0,33 artışla 3,12 trilyon dolara ulaştığı bildirildi.
Döviz takas işlemleri rezerv üzerinde etkin oldu
Artışın döviz takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimden etkilendiği vurgulandı.
Büyük ekonomilerin para politikası tercihleri ve beklentilerinin, küresel makroekonomik verilerin ve ABD dolar endeksindeki düşüşün aralıkta küresel mali varlıkların değerini düşürdüğü kaydedildi.
Döviz rezervlerinin istikrarının korunması bekleniyor
AA'nın haberine göre, açıklamada, Çin ekonomisinin güçlü temellerinin sağladığı direnç sayesinde, uzun vadeli ekonomik büyümeyle birlikte döviz rezervlerinin istikrarını korumasının beklendiğine de dikkat çekildi.