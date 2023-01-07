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    Çin'in döviz rezervleri 2022'de 3,12 trilyon dolara ulaştı

    Koronavirüs salgının olumsuz etkisinden henüz kurtulmayan Çin'in döviz rezervlerinin artması dikkat çekti.
    • 07.01.2023 - 17:52
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    Çin'in döviz rezervleri 2022'de 3,12 trilyon dolara ulaştı

    Çin'in döviz rezervleri 2021 yılı sonunda 3,25 trilyon dolar olarak belirlenmişti.

    Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Çin'in döviz rezerv varlıklarının 2022 yılının sonunda önceki aya göre yüzde 0,33 artışla 3,12 trilyon dolara ulaştığı bildirildi.

    Döviz takas işlemleri rezerv üzerinde etkin oldu

    Artışın döviz takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimden etkilendiği  vurgulandı.

    Büyük ekonomilerin para politikası tercihleri ve beklentilerinin, küresel makroekonomik verilerin ve ABD dolar endeksindeki düşüşün aralıkta küresel mali varlıkların değerini düşürdüğü kaydedildi.

    Çin in döviz rezervleri 2022 de 3,12 trilyon dolara ulaştı #1

    Döviz rezervlerinin istikrarının korunması bekleniyor

    AA'nın haberine göre, açıklamada, Çin ekonomisinin güçlü temellerinin sağladığı direnç sayesinde, uzun vadeli ekonomik büyümeyle birlikte döviz rezervlerinin istikrarını korumasının beklendiğine de dikkat çekildi.


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