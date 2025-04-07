Çin'in döviz rezervleri martta 3 trilyon 240 milyar dolara ulaştı

AA

Çin'in özellikle altın rezervlerini artırmakla ilgili çabası biliniyor.

Hatta altın fiyatlarını artıran nedenlerden biri olarak da bu hızlı alım gösteriliyor.

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, bu kez de Mart 2025 dönemine ilişkin döviz rezervi verisini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, mart sonunda bir önceki aya göre 13,4 milyar dolarlık artış kaydetti.

DÖVİZ REZEVLERİ 3,2 TRİLYON DOLAR

Çin'in döviz rezervi varlıklarının, mart ayında 3 trilyon 240 milyar dolara ulaştığı bildirildi.

Şubat ayına kıyasla yüzde 0,42 artış gösteren rezervlerin toplam değeri 3 trilyon 240 milyar dolara ulaştı.

Çin'in döviz rezervleri, 16 aydır 3,2 trilyon doların üzerinde seyrediyor.