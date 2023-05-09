Çin'in döviz rezervleri nisan ayında 3,2 trilyon dolara çıktı Çin'in rezervleri her zaman küresel piyasaların en çok konuştuğu konuların arasında geliyor.

AA Çin Devlet Döviz Takas İdaresi'nden yapılan açıklamada, Çin ekonomisinin yüksek kaliteli kalkınmayla pozitif büyüme işaretleri verdiği vurgulandı. Döviz rezervleri nisanda, önceki aya göre yüzde 0,66 artışla 3,2 trilyon dolara çıktığı belirtildi. Çin'in döviz rezervleri 2022 yılı sonunda 3,12 trilyon dolar olarak belirlenmişti. Artışta döviz takas işlemleri etkin Açıklamada, artışın, döviz takas işlemleri ve varlık fiyatlarındaki değişimden kaynaklandığı belirtildi. Küresel makroekonomik verilerin ve büyük ekonomilerin para politikası tercihlerinin etkisiyle nisanda ABD doları endeksinde düşüş, küresel mali varlıkların değerinde ise artış görüldüğü kaydedildi. Çin'de döviz rezervlerinin genel istikrarını korumasının beklendiğine dikkat çekildi.