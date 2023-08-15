Çin'in ekonomik toparlanma çabaları kırılgan Çin'in ekonomik toparlanma aşamalarında büyük atılımlar ve dikkate değer şekilde başarı olmasına rağmen, bu toparlanma yolculuğu zaman zaman sekteye uğruyor.

AA

Çin, ekonomik sahada güçlü bir ivme kazandı. Ancak bu yakalama, girişim analiz kayıtları, kayıtları altında gizli riskleri de beraberinde getiriyor.

Yatırımın aşırı tüketimi, finansal sistemdeki olası dengesizlikleri elde etmek ve ömür boyu istikrarsızlığa yol açabilir.

Aynı zamanda, sürdürülebilir büyüme yolunda atılan gidişatın, yürüme ve sosyal alanlarda da kalıcı etkiler olabilir.

Çin'in ekonomik toparlanmasının devam eden kırılganlığı, küresel ekonomiyi de tehdit ediyor.

Riskler devam ediyor

Sonuç olarak, Çin'in ekonomik toparlanması doğal olarak takdire değer, ancak bu kullanım süresinin temelinde yatan sorunlar ve potansiyel riskler göz ardı edilmemeli.

Sürdürülebilir ve kalıcı bir büyüme sağlamak hala kritik

Sürdürülebilir ve kalıcı bir büyüme sağlamak, hem Çin hem de küresel ekonomi için kritik bir yolcu olmaya devam ediyor.

Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), ülkede temmuz ayı ve ilk 7 ayı kapsayan, sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini açıkladı.

Temmuz sanayi üretimi artışı haziran ayının gerisinde kaldı

Buna göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,9 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarken hazirandaki yüzde 4,4 artışın gerisine düştü.

Genç işsizliği henüz resmi olarak paylaşılmadı

Kentlerdeki işsizlik oranı temmuzda önceki aya göre 0,1 puan artarak 5,3'e çıkarken Ulusal İstatistik Bürosu, yüksek seyreden genç işsizliği rakamları dahil yaş gruplarına göre işsizlik rakamlarını, "çalışma istatistiklerinin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu" gerekçesiyle açıklamadı.

Koronavirüs salgının başından bu yana ülkede yüksek seyreden 16-24 yaşlarındaki genç nüfustaki işsizlik, haziranda yüzde 21,3 çıkarak 1990'lardan bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.