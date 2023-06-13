Çin'in ekonomisi yavaşladı! Kısa vadeli borçlanma faizini düşürdü Koronavirüs salgını sonrasındaki kısıtlamaların etkisiyle ekonomisi alarm veren dünyanın ikinci ekonomi devi Çin, ekonomisini dengede tutabilmek için yeni kararlar alıyor.

AA

Çin Merkez Bankası (PBoC), kısa vadeli borç verme faiz oranını, duraksayan ekonomik toparlanmayı desteklemek amacıyla Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürdüğünü açıkladı.

Çin Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 7 gün vadeli ters repo operasyonunda faiz oranı, 10 baz puan indirilerek yüzde 1,90'a çekildi.

Böylece Banka, kısa vadeli borç verme faiz oranını Ağustos 2022'den bu yana ilk kez düşürmüş oldu.

Piyasaya ise kısa vadeli tahvil aracıyla 2 milyar yuan (280 milyon dolar) verildi.

Çin Merkez Bankası, büyümeyi desteklemeyi seçti

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisinin merkez bankası, büyümeyi desteklemek için para politikasını gevşetirken, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) gibi önde gelen diğer merkez bankalarının enflasyona karşı faiz oranlarını yükseltmesi dikkati çekiyor.

Gelecek aylarda faiz değişikliği işareti verildi

Analistler, 7 gün vadeli repo faiz oranının düşürülmesinin, koronavirüs tedbirlerinin kaldırılmasına karşın ekonominin beklenen hızda toparlanmadığı Çin'de, gelecek aylarda orta ve uzun vadeli faiz oranlarında bir değişikliğin işareti olabileceğini belirtiyor.

Merkez Bankası talep ve yatırımcı güveninin zayıflamasına göre hareket edecek

Çin Merkez Bankası'nın faiz oranlarında bir sonraki ayarlamasının, 200 milyar yuan (28 milyar dolar) büyüklüğündeki Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLF) kredisinin çevrileceği 15 Haziran'da olabileceğini aktaran analistler, talep ve yatırımcı güveninin zayıflamasıyla perşembe günü MLF faiz oranında bir değişikliğin gündeme gelebileceğine işaret etti.