Çin'in gayrimenkul sektöründen iyi haber

Çin'in ekonomisi son dönemlerde açıklanan verilerin beklentilerin altında kalması ise tedirginlik yaratırken Kaisa ve Sunac şirketlerinin tahvil kupon ödemelerini yapmasıyla destek buldu.

Çin'de yaşanan gelişmeler son zamanlarda küresel ekonomide endişeye neden oluyordu.

Çinli iki büyük gayrimenkul geliştirme şirketi olan Sunac China ve Kaisa Group'un 27 milyon 140 bin dolarlık tahvillerinin kupon ödemelerini yapmasıyla Çin'in gayrimenkul sektörü tahvilleri bir nebze güçlü bir görünüm sergiledi.

EVERGRANDE TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Ancak yatırımcılar ağır borç yükü altındaki Çinli Evergrande'nin tahvillerinden birinin bu haftaki muhtemel temerrüdünün de ödenmesine odaklandı.

Çin merkez bankasının geçen hafta cuma ve pazar yaptığı açıklamada Evergrande'nin borç sorunlarının bankacılık sistemine yayılmasının kontrol edilebilir olduğunu ve Çin ekonomisinin "iyi durumda" olduğunu belirtmesini tahvil piyasası sıcak karşıladı.

EVERGRANDE'NİN 305 MİLYAR DOLAR BORCU VAR

Yatırımcılar, 305 milyar dolar borcu bulunan ve likidite sıkıntısı yaşayan Çin'in en büyük ikinci gayrimenkul şirketi Evergrande'nin iflasının Çin'deki finansal sistemin işlerliğini bozacağından ve sorunların diğer ülkelere de yayılacağından endişe duyuyorlar. Şirket kupon ödeme süreleri dolan ödemelerini ilave 30 gün içinde ödeyemezse bu tahvilleri temerrüde düşmüş olacak.

Evergrande'nin ilave 30 günlük ödeme süresi dolmakta olan yurt dışı tahvil kupon ödemelerinden birini 23 Ekim'e kadar ödemesi gerekiyor. Aksi takdirde, şirketin 23 Mart 2022 vadeli tahvili resmi olarak temerrüde düşmüş olacak.

SINIC HOLDINGS'İN, 246 MİLYON DOLARLIK TAHVİLİ DÜN TEMERRÜDE DÜŞTÜ

Küçük ölçekli Çinli gayrimenkul şirketlerinden Sinic Holdings'in, 246 milyon dolarlık tahvili beklendiği gibi dün temerrüde düştü. Şirket bir hafta öncesinde yeterli mali kaynaklarının olmadığını belirterek piyasayı temerrüt riski konusunda uyarmıştı.