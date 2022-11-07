Çin'in ihracatı azaldı

Dünyanın dev ekonomilerinden Çin, ihracatı ile öne çıkıyordu. İki yıldan bu yana Çin'in ihracatının ilk kez azaldığı bilgisi geldi.

Çin malları, dünyanın her köşesinde bulunan, çok yönlü kullanılabilen ve ucuzluğun da sembolü olarak algılanıyor.

Çin'den ithal edilen malların insan sağlığına olan zararları nedeni ile yapılan çalışmalar ve yerli üreticilerin korunmasına yönelik damping uygulamaları da bu ülkenin ticaretinin boyutlarının etkisini gösteriyor.

Ekim ihracatında düşüş

Çin'de ekim ayında ihracat, Mayıs 2020'den bu yana ilk kez yıllık bazda düşüş kaydetti.

Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ekimde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 298,37 milyar dolara indi.

Talep azaldı

İhracattaki azalmada, dünyadaki talep düşüşünün yanı sıra Çin'deki koronavirüs tedbirlerinin tedarik zincirlerinde yarattığı sıkıntıların etkili olduğu tahmin ediliyor.

İthalat düşüşte

İthalat ise ekimde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,7 azalarak 213,22 milyar dolara geriledi.

Eylülde 84,75 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, ekimde 85,15 milyar dolara çıktı.

Çin'de eylülde ihracat yüzde 5,7, ithalat ise yüzde 0,3 artış kaydetmişti.

Salgın tedbirleri ekonomik beklentileri düşürüyor

Çin, koronavirüse karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.