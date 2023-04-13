Çin'in ihracatı mart ayında yıllık bazda yüzde 14,8 arttı Dünya devlerinin ekonomileri küresel ekonomideki dalgalanmalar açısından önemli. Çin'deki tüm veriler ayrıca emtialar üzerinde çok etkin. Çin'de dış ticaret verileri açıklandı.

AA

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, Çin'de ihracat, yılın ilk ayındaki düşüşün ardından martta, yıllık bazda yüzde 14,8 artışla beklentilerin üzerine çıktı ve 315 milyar dolara ulaştı.

Çin'de ithalat ise yüzde 1,4 düşüşle 227 milyar dolara geriledi.

İhracat artışı beklentileri aştı

İhracat artışı, finansal hizmetler servisi Wind'in yüzde 5'lik azalma yönündeki beklentisinin üzerinde geldi.

Çin'in ihracatı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 azalmıştı. Mart ayındaki artış ivmesiyle yılın ilk çeyreğinde ihracatta yüzde 4,8 artış kaydedildi.

İthalatta düşüş eğilimi sürüyor

Öte yandan ithalatta yılın ilk iki ayındaki düşüş eğilimi sürerken, yüzde 5,2'lik azalma beklentisinin altında kalmasıyla toparlanma işareti görüldü. Ülkenin ithalatı yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,2 azalmıştı.

Veri "olumlu bir başlangıç" olarak nitelendirildi

Gümrükler Genel İdaresi Sözcüsü Lu Daliang, dış ticaretin ilk çeyrekte direnç gösterdiğine dikkati çekerek, "Olumlu başlangıç dış ticaretin yıl boyunca nitelikli ve istikrarlı gelişimi için iyi bir temel oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'ya ihracat arttı, ABD'ye azaldı

Martta Çin'in Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı yüzde 3,38, bu ülkelerden ithalatı ise yüzde 3,4 arttı. Çin'in ABD'ye ihracatı yüzde 7,68 azalırken ABD'den ithalatı yüzde 5,64 yükseldi.

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracat yüzde 35,43, bu ülkelerden ithalat ise yüzde 2,17 artış kaydetti.

En fazla artış görülen ülke Rusya

Çin'in bu dönemde dış ticaretinde en fazla artış görülen ülke Rusya oldu. Rusya'ya ihracat yüzde 136,43, bu ülkeden ithalat ise yüzde 40,5 arttı.