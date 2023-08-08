Çin'in ihracatı ve ithalatı temmuzda geriledi Çin, dünyanın en fazla dış ticaret yapan ülkesi konumundayken, temmuz ayında açıklanan verilere göre ithalatında ve ihracatında gerileme yaşandı.

AA

Çin'in ihracatı ve ithalatındaki düşüş devam ederken dış ticaret fazlası verdiği bildirildi.

Çin Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, temmuzda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 14,5 azalarak 281,7 milyar dolara, ithalat ise yüzde 12,4 düşüşle 201,1 milyar dolara geriledi.

İhracattaki bu oran koronavirüs salgının ilk etkilerinin hissedildiği Şubat 2020'den bu yana en hızlı düşüş olarak kayıtlara geçti.

İhracattaki azalma, finansal hizmetler servisi Wind'in yüzde 4,8'lik düşüş yönündeki beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Çin'de ithalat, ilk 6 aydaki düşüş eğilimini sürdürdü. İthalattaki yüzde 12,4 azalma, finansal hizmetler servisi Wind'in yüzde 11,4'lük düşüş yönündeki beklentisinin üzerinde gerçekleşti.

Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın yeni işareti

Çin'de ekonomik toparlanmadaki kırılganlığın yeni bir işareti olarak ithalat ve ihracattaki düşüş eğilimi temmuz ayında hızlanarak devam etti.

Çin'in ASEAN ülkelerine ve AB'yi ihracatında önemli oranda azalma var

Temmuzda Çin'in en büyük ticaret ortağı, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine ihracatı yıllık yüzde 21,43, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ihracatı ise yüzde 20,62 azaldı.

ABD'ye ihracat düşmeye devam ediyor

ABD'ye ihracat, temmuzda yüzde 23,12 azalırken son 12 aydaki düşüş eğilimini sürdürdü.

Analistler, ihracattaki düşük performansın, küresel talepteki zayıflığın sonucu olduğunu, azalmanın ticaret hacimden değil fiyatlardaki düşüşten kaynakladığının altını çiziyor.

İthalattaki düşüş sürüyor

Öte yandan ülkenin ithalatında yılın ilk 6 ayda gözlenen düşüş eğilimi temmuzda da sürdü.

Dış ticaret fazlası arttı

Dış ticaret fazlası ise temmuzda önceki aya göre arttı. Haziranda 70,6 milyar dolar olan dış ticaret fazlası, temmuzda 80,6 milyar dolara çıktı.