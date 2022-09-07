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    Çin'in ihracatının ağustostaki artışı beklentinin altında kaldı

    Koronavirüs salgınının henüz terk etmediği Çin'de yaşanan kısıtlamalar ekonomik verilere olumsuz yansıyordu. Ağustos ihracatındaki artış da beklentilerin altında kaldı.
    • 07.09.2022 - 11:01
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 11:06
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    Çin'in ihracatının ağustostaki artışı beklentinin altında kaldı

    Çin'de Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ihracat, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,1, ithalat ise yüzde 0,3 artış kaydetti.

    Gümrükler Genel İdaresi verilerine göre, ağustosta ihracat yıllık yüzde 7,1 artışla 314,92 milyar dolara, ithalat da yüzde 0,3 yükselişle 235,53 milyar dolara çıktı.

    Ağustosta 7,1 artan ihracat temmuzdaki yüzde 18'lik artışın altında kaldı

    İhracat, temmuzdaki yüzde 18'lik artışın ardından beklentilerin altında kalırken, ithalattaki artış da önceki aydaki yüzde 2,3 artışın gerisine düştü.

    Çin yuanı dolar karşısında değer kaybetti

    Zayıf dış ticaret verileri, Çin yuanının ABD doları karşısındaki değer kaybını artırdı.

    Yurt dışı piyasalardaki yuanın dolar karşısındaki değeri 6,99'a kadar çıkarken yurt içi piyasada dünün kapanış fiyatı olan 6,94'ün üzerinde 6,97'den işlem görüyor.

    Çin in ihracatının ağustostaki artışı beklentinin altında kaldı #1

    Şanghay'daki kısıtlamalar ekonomi üzerinde etkili

    Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusu barındıran ve kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki koronavirüs kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti.


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