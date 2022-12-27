Çin'in koronavirüs tedbirlerini kaldırması piyasalara olumlu yansıdı

Küresel piyasalar uzun zamandır dalgalı seyir izlerken şimdi Çin'deki koronavirüs salgını tedbirlerini kaldıracağı haberleri ile tekrar güven tazeledi.

Yatırımcıyı kısıtlayan gündemlerden biri rafa kalkıyorve piyasalar bunu pozitif yönde algılıyor.

Çin'in salgın kısıtlamaları talebi, ekonomiyi ve küresel piyasaları olumsuz etkiliyordu. Çin'in koronavirüs ile ilgili kısıtlamaları kaldıracağı yönündeki haberler küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Tatil nedeni ile hacim düşebilir

Noel ve yılbaşı tatilini birleştiren yatırımcılar nedeniyle hafta boyunca düşük hacimli ve dalgalı bir seyir izlenmesi bekleniyor.

Emtialar yükseliş seyrinde

Çin'den gelen haberlerle emtia fiyatları da yükseliş eğiliminde hareket ederken, altının ons fiyatı yüzde 0,4 değer kazancıyla 1.805, Brent petrolün varili yüzde 1 artışla 85,2 ve bakırın libresi de yüzde 0,1 primle 3,76 dolardan işlem görüyor.

BIST 100 endeksi rekor kırıyor

Yurt içinde, dün yükseliş eğilimini üst üste sekizinci işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, 5.549,43 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi, günü 5.504,09 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu da yüzde 0,90 geliştirdi.

Dolar/TL 18,7080

Dün günü yatay seyirle 18,6858'den tamamlayan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7080'den işlem görüyor.

AA'nın haberine göre, analistler, bugün ABD'de dış ticaret dengesi ve toptan eşya stokları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler