Çin'in nisan ayı enflasyonu arttı

Dünya ülkelerinin enflasyonu artmaya devam ediyor. Çin için nisan enflasyon verileri açıklandı. Çin'de nisanda tüketici fiyatları yüzde 2,1, üretici fiyatları yüzde 8 artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülkede fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı verilerini açıkladı. Küresel piyasaların üzerinde baskı oluşturan enflasyon artışı Çin'de de sürdü.

İstatistik Bürosu'nun açıklamasına göre, Çin'de Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1, Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise yüzde 8 artış gösterdi.

Martta yüzde 1,5 olan enflasyon, nisanda yüzde 2,1'e çıktı

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarının hesaplandığı ÜFE'deki artışta belirgin değişim gözlenmezken, enflasyonun temel göstergesi sayılan TÜFE'teki artış martta yüzde 1,5 iken nisanda yüzde 2,1 oldu.

Gıda fiyatlarındaki enflasyon arttı

AA'nın haberine göre; gıda fiyatları enflasyonu yüzde 1,9, gıda dışı enflasyon yüzde 2,2 oldu.

Tüketici fiyatlarındaki artışın geçen ay ülkenin en büyük şehri Şanghay başta olmak üzere çok sayıda şehirde uygulanan koronavirüs kısıtlamalarının tedarik zincirlerinde yol açtığı aksaklıklardan etkilendiği tahmin ediliyor.

ÜFE, bir yılın en düşük artışını yaşadı

Öte yandan uzmanlar, Çin'de üretici fiyatlarının, nisanda devlet destekli üretim çabalarının arzı desteklemesi ve koronavirüs nedeniyle uygulanan tecritin kilit sektörlerde talebi yatıştırmasıyla bir yılın en yavaş artışını gerçekleştirdi.