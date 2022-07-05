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    Çin'in piyasa dışı uygulamaları için bakan düzeyinde görüşme

    Ekonomide adil olmayan, piyasa dışı ekonomik uygulamalar ile ilgili ABD ve Çin yetkilileri bir araya geldi.
    • 05.07.2022 - 08:50
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    Çin'in piyasa dışı uygulamaları için bakan düzeyinde görüşme

    ABD yönetiminin Çin'e uyguladığı bazı tarifeleri kaldıracağına yönelik haberlerin ardından üst düzey görüşmü gerçekleştirildi.

    ABD Hazine Bakanlığı bir açıklama yaparak, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın ABD yönetiminin açık iletişim hatlarını sürdürme çabalarının bir parçası olarak Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile sanal bir toplantı gerçekleştirdiği aktarıldı.

    Makroekonomik ve finansal gelişmeler görüşüldü

    Yellen ve Liu'nun ülkelerindeki makroekonomik ve finansal gelişmeleri görüştüğü belirtilen açıklamada, toplantıda artan emtia fiyatları ve gıda güvenliği sorunları arasında küresel ekonomik görünümün de konuşulduğu bildirildi.

    Çin'in adil olmayan, piyasa dışı ekonomik uygulamalar konuşuldu

    Açıklamada, "Bakan Yellen, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının küresel ekonomi üzerindeki etkisi ve Çin'in adil olmayan, piyasa dışı ekonomik uygulamaları da dahil olmak üzere endişe konularını açıkça dile getirdi." ifadesi kullanıldı.

    Janet Yellen

    Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik uygulanan bazı tarifelerin kaldırılması gündemde

    AA'nın haberine göre, The Wall Street Journal gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'den ithal edilen ürünlere yönelik uygulanan bazı tarifeleri kaldırmasının beklendiği aktarıldı. Biden'ın konuya ilişkin kararını bu hafta açıklayabileceği belirtilen haberde, giyim ve okul araç-gereçleri gibi ürünlere uygulanan tarifelerin kaldırılmasının beklendiği kaydedildi.


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