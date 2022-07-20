Çin'in Rus enerji harcamaları yüzde 72 arttı

Rusya'dan indirimli fiyatlarla enerji satın alan Asya ülkesi, çarpıcı harcamalara imza attı.

Pekin yönetimi, Ukrayna savaşı sırasında Rusya'ya karşı net tavır almadığı gerekçesiyle Batılı ülkelerce eleştiriliyor.

Çin'in, bu süreçte Moskova'ya kapalı kapılar ardından destek verdiği iddiaları sıcaklığını korurken, Rusya'dan Asya ülkesine yapılan enerji ticaretindeki artış göze çarpıyor.

Çarpıcı artış

Buna göre Çin'in, haziran ayında Rus enerji alımlarına ilişkin yaptığı harcama, bir yıl öncesine göre yüzde 72 arttı.

Bloomberg'ün haberine göre, Ukrayna'daki savaş sonrası oluşan yüksek fiyatların, petrol, gaz ve kömür ithalatı faturasını yükselttiği belirtildi.

Toplam harcama 6,4 milyar dolar

Çinli alıcılar, toplam 6,4 milyar dolar harcama gerçekleştirdi. Bu, önceki yılın aynı ayında 3,7 milyar dolardı.

Veriler, Çin'in mart-haziran ayları arasında Rus enerjisine yaptığı toplam harcamanın, 13,5 milyar dolardan 25,3 milyar dolara çıktığını gösteriyor.

"İndirimli fiyatlarla enerji satın alıyor"

Haberde, "Çin, stratejik müttefikinden bazen indirimli fiyatlarla daha fazla enerji satın alıyor." notuna yer verildi.