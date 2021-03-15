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Çin’in sanayi üretimi beklentinin üzerinde arttı

Çin’in sanayi üretimi beklentinin üzerinde arttı

Çin'in sanayi üretimi, yılın ilk iki ayında yüzde 35,1 ile geçen yılın aynı dönemine göre çok güçlü bir büyüme gösterdi. Aralık ayında bu artış yüzde 7,3 seviyesindeydi.