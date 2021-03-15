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- Çin’in sanayi üretimi beklentinin üzerinde arttı
Çin’in sanayi üretimi beklentinin üzerinde arttı
- REUTERS
- 15.03.2021 - 10:58
- Güncelleme : 15.03.2021 - 11:05
Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar arttıkça 2021'deki toparlanmaya öncülük ediyor.
Ülkede ocak-şubat döneminde perakende satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre analistlerin yüzde 32 olan beklentilerinin üzerinde yüzde 33,8 arttı.
İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 0,1 ARTTI
Çin'de anket bazlı işsizlik oranı şubat ayında yüzde 5,5 oldu. Bu oran ocak ayında yüzde 5,4 seviyesindeydi.
YÜKSELME GEÇEN YILKİ BÜYÜK DÜŞÜŞÜN BAZ ETKİSİ İLE GERÇEKLEŞTİ
Bugün açıklanan veriler geçen yılkı büyük düşüşlerin oluşturduğu baz etkisi nedeniyle inanılmaz boyutlardaymış gibi gözükse de ekonomistler, bu rakamların Çin'in güçlü toparlanmasının bozulmadan devam ettiğini gösterdiğini söyledi.
PERAKENDE SATIŞLAR İSE İLK 2 AYDA YÜZDE 33,8 YÜKSELDİ
Çin'de perakende satışlar ise ilk 2 ayda yüzde 33,8 yükseldi. Aralık ayında bu veri yüzde 4,6 artış gösterirken Reuters anketine katılan ekonomistler, yüzde 32'lik bir artış öngörüyorlardı. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde perakende satışlar yüzde 20,5 azalmıştı.