Euro
9.0023
-0.58%
Dolar
7.5368
-0.4%
Altın
418.98
-0.09%
Borsa
1.561
0.25%
Bitcoin
440.194
-4.03%
EXEN Coin
14.01
-1.33%
14ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 14 C

    Çin’in sanayi üretimi beklentinin üzerinde arttı

    Çin'in sanayi üretimi, yılın ilk iki ayında yüzde 35,1 ile geçen yılın aynı dönemine göre çok güçlü bir büyüme gösterdi. Aralık ayında bu artış yüzde 7,3 seviyesindeydi.
    • REUTERS
    • 15.03.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 11:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çin’in sanayi üretimi beklentinin üzerinde arttı

    Çin'de sanayi üretimi ve perakende satışlar arttıkça 2021'deki toparlanmaya öncülük ediyor.

    Ülkede ocak-şubat döneminde perakende satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre analistlerin yüzde 32 olan beklentilerinin üzerinde yüzde 33,8 arttı.

    İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 0,1 ARTTI

    Çin'de anket bazlı işsizlik oranı şubat ayında yüzde 5,5 oldu. Bu oran ocak ayında yüzde 5,4 seviyesindeydi.

    YÜKSELME GEÇEN YILKİ BÜYÜK DÜŞÜŞÜN BAZ ETKİSİ İLE GERÇEKLEŞTİ

    Bugün açıklanan veriler geçen yılkı büyük düşüşlerin oluşturduğu baz etkisi nedeniyle inanılmaz boyutlardaymış gibi gözükse de ekonomistler, bu rakamların Çin'in güçlü toparlanmasının bozulmadan devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

    Çin’in sanayi üretimi beklentinin üzerinde arttı #1

    PERAKENDE SATIŞLAR İSE İLK 2 AYDA YÜZDE 33,8 YÜKSELDİ

    Çin'de perakende satışlar ise ilk 2 ayda yüzde 33,8 yükseldi. Aralık ayında bu veri yüzde 4,6 artış gösterirken Reuters anketine katılan ekonomistler, yüzde 32'lik bir artış öngörüyorlardı. Geçtiğimiz senenin aynı döneminde perakende satışlar yüzde 20,5 azalmıştı.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir