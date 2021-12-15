Çin'in sanayi üretimi yıllık yüzde 3,8 arttı

Çin'de kasım ayı sanayi üretimi yüzde 3,8 artarken, perakende satışlar da yüzde 3,9 yükselişle piyasa tahminlerinin gerisinde kaldı.

Asya tarafında Çin'de borç çevirme problemleri ve politika yapıcıların açıklamaları gündemi meşgul etmeye devam ederken, bugün açıklanan verilere göre ülkede kasımda sanayi üretimi yıllık yüzde 3,8 artışla beklentileri aştı.

Aynı dönemde Çin'de perakende satışlar ise yüzde 3,9 yükselişle piyasa tahminlerinin gerisinde kaldı. Öte yandan ekonomideki gelişmeler karşısında Çin Merkez Bankası, piyasaya orta vadeli krediler aracılığıyla 500 milyar yuan likidite enjekte etti.

ASYA BORSALARINDA KARIŞIK SEYİR İZLENİYOR

Bu gelişmelerle Fed'in faiz kararı öncesinde Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi. Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla, Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise yüzde 0,1 yükselişle seyrediyor.