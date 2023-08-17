Çin'in yurt dışı doğrudan yatırımları arttı Çin'in yurt dışı doğrudan yatırımlarının ilk 7 ayda yıllık bazda yüzde 10,6 arttığı bildirildi.

AA

Yurt dışı doğrudan yatırım (YDYY), bir ülkenin çevrelerindeki başka bir ülkedeki bir ekonomik işletmeye doğrudan sermaye yatırımı yapılması anlamı geliyor.

Bu tür yatırımlar, genellikle bir ülkenin ekonomisine uzun vadede ulaşmayı amaçlıyor ve doğrudan kontrol veya etki elde etmek için sonuca varıyor.

Çin'in yurt dışı doğrudan yatırımları da ekonomik anlamda iyileşmeye neden olacak şekilde ilk çeyrekte yükseldi.

Yurt dışına doğrudan yatırımlar, yüzde 10,6 artarak 71,93 milyar dolara çıktı

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yurt dışına doğrudan yatırımlar, ocak-temmuz aylarında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,6 artarak 71,93 milyar dolara ulaştı.

İlk 7 ayda yurt dışı yatırımlardan elde edilen gelir yıllık bazda yüzde 6,3, yeni yatırım projelerin sözleşme değeri ise yüzde 0,6 artış kaydetti.

Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki yatırımlar 3,69 milyar dolara ulaştı

Bu dönemde Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki ülkelerde yapılan yatırımlar, yüzde 15,3 artarak 13,69 milyar dolara ulaştı ve toplam yatırımların yüzde 19'unu oluşturdu.

Tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde Doğu-Batı ticaretini yeniden canlandırma hedefiyle 2013'te başlatılan Kuşak ve Yol Girişimi, son 10 yılda dünya nüfusunun 3'te 2'sini kapsayan bir coğrafyada altyapı, ulaştırma, iletişim ve diğer bağlantılılık projeleriyle Çin'in yurt dışı yatırımlarında önemli pay oluşturuyor.