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- Çinli emlak devi Evergrande bazı tahvil ödemelerini yapamadı
Çinli emlak devi Evergrande bazı tahvil ödemelerini yapamadı
- AA
- 08.12.2021 - 14:26
- Güncelleme : 08.12.2021 - 14:28
Çin'de emlak sektörüne ilişkin gelişmeler ise belirsizliğini korurken, Çinli emlak devi Evergrande bazı tahvil ödemelerini hala yerine getirmedi.
BU DURUMUN TÜM PİYASAYI ETKİLEMESİ BEKLENİYOR
Analistler, Evergrande'nin temerrüde düşmesinin beklenen bir sonuç olduğuna değinerek, bunun diğer şirketleri nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretlerinin anlaşılmaya çalışıldığını bildirdi.
KAISA GROUP, HİSSESİNİN İŞLEMLERE DURDURULMASINI İSTEDİ
Çin'de emlak sektörüne ilişkin haber akışı varlık fiyatlarında oynaklığı artırmaya devam ederken, Evergrande'nin borçlarını ödeyememesinin ardından gayrimenkul şirketi Kaisa Group, Hong Kong borsasında hissesinin işlemlerinin durdurulmasını istedi.
DARALMA KORONAVİRÜS KISITLAMALARINDAN KAYNAKLANIYOR
Asya'da, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 3,6 gerileyerek beklentilerin altında kalırken analistler, söz konusu daralmada koronavirüs salgınındaki kısıtlamaların önemli rol oynadığını belirtti.