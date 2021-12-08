Euro
15.4958
1.83%
Dolar
13.7027
1.58%
Altın
786.15
1.52%
Borsa
1.993
0.63%
Bitcoin
695.996
-2.26%
BTXN Coin
45.18
-3.33%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Çinli emlak devi Evergrande bazı tahvil ödemelerini yapamadı

    Çin'in ekonomik sorunlarını büyüten Evergrande şirketinin, borçlarını yapılandırmasına rağmen henüz bazılarını ödeyememiş olması piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor.
    • AA
    • 08.12.2021 - 14:26
    • Güncelleme : 08.12.2021 - 14:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çinli emlak devi Evergrande bazı tahvil ödemelerini yapamadı

    Çin'de emlak sektörüne ilişkin gelişmeler ise belirsizliğini korurken, Çinli emlak devi Evergrande bazı tahvil ödemelerini hala yerine getirmedi.

    BU DURUMUN TÜM PİYASAYI ETKİLEMESİ BEKLENİYOR

    Analistler, Evergrande'nin temerrüde düşmesinin beklenen bir sonuç olduğuna değinerek, bunun diğer şirketleri nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretlerinin anlaşılmaya çalışıldığını bildirdi.

    KAISA GROUP, HİSSESİNİN İŞLEMLERE DURDURULMASINI İSTEDİ

    Çin'de emlak sektörüne ilişkin haber akışı varlık fiyatlarında oynaklığı artırmaya devam ederken, Evergrande'nin borçlarını ödeyememesinin ardından gayrimenkul şirketi Kaisa Group, Hong Kong borsasında hissesinin işlemlerinin durdurulmasını istedi.

    Evergrande

    DARALMA KORONAVİRÜS KISITLAMALARINDAN KAYNAKLANIYOR

    Asya'da, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 3,6 gerileyerek beklentilerin altında kalırken analistler, söz konusu daralmada koronavirüs salgınındaki kısıtlamaların önemli rol oynadığını belirtti.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir