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Çinli emlak devi Evergrande bazı tahvil ödemelerini yapamadı

Çinli emlak devi Evergrande bazı tahvil ödemelerini yapamadı

Çin'in ekonomik sorunlarını büyüten Evergrande şirketinin, borçlarını yapılandırmasına rağmen henüz bazılarını ödeyememiş olması piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor.