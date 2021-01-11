Çinli yatırımcılar Petgaz’ı satın alan Türk firma ile görüşüyor

Çinliler, uluslararası yatırımları ile kendisinden söz ettiren bir Türk firmasını madencilik alanında iş birliği yapmak için merceğine aldı.

Rus kökenli Petgaz AŞ'yi bünyesine katarak 2020’nin en büyük satın almalarından birine imza atan Türk şirketi BDY Group, madencilik alanında da Çinli yatırımcılarla iş birliği yapmaya hazırlanıyor.

"60 MİLYON DOLARLIK YATIRIM"

Yaptığı büyük ölçekli satın almalar ve uluslararası iş birlikleriyle dikkati çeken BDY Group'un Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Baday, Türkiye'nin en büyük depolama kapasiteli LPG terminalini geçen yıl 60 milyon dolara satın aldıklarını, bu yıl ise Çinli yatırımcılarla yeni projeler geliştirerek Türkiye’ye yabancı sermaye girişi ve istihdam konusunda önemli katkılar sağlamayı hedeflediklerini anlattı.

Baday, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen Türk firmalarının yatırım ve büyüme iştahını sürdürdüğünü söyledi.

“ÖNEMLİ BİR YATIRIMA İMZA ATTIK”

64 bin 150 metreküp depolama kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük LPG terminaline sahip Rus kökenli Petgaz AŞ'yi satın alarak önemli bir yatırıma imza attıklarını aktaran Baday, “Petgaz’ı 60 milyon dolara satın almamızın ardından yabancı firmaların ülkemize ve şirketimize olan ilgisi arttı. Çinli yatırımcılarla madencilik alanında kullanılmak üzere ilk etapta 10 milyon dolarlık bir sermaye girişi için görüşüyoruz. Bu sayede ülke ekonomisine yabancı sermaye girişi sağlamış olacağız.” dedi.

Satın almalar ve yeni iş birlikleri ile Türkiye’ye yabancı sermaye girişi ve istihdam konusunda önemli katkılar sağlamayı hedeflediklerini dile getiren Baday, madencilik, inşaat ve gayrimenkul sektörlerinde de yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı.

“OTOGAZ KULLANIMI BU YIL ARTACAK”

Baday, koronavirüs sebebiyle getirilen kısıtlamaların da etkisiyle EPDK ekim verilerine göre 2020’de bir önceki yıla göre otogaz kullanımının yaklaşık yüzde 7 azaldığını ifade ederken, bu yıl salgının etkilerinin azalmasıyla otogaz tüketiminin artacağını öngördüklerini belirtti.