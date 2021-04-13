Euro
9.6884
-0.29%
Dolar
8.1456
-0.05%
Altın
452.57
-0.33%
Borsa
1.36
-1.12%
Bitcoin
508.526
3.39%
EXEN Coin
23.57
1.68%
Vakıf Katılım
kalan süre
Sahur
04:54		 Öğle
06:24		 İkindi
13:10		 İftar
16:50		 Yatsı
19:46

    Ciro endeksi şubatta yıllık yüzde 30,4 artış gösterdi

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, şubatta yıllık yüzde 30,4 artış gösterdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 13.04.2021 - 10:18
    • Güncelleme : 13.04.2021 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ciro endeksi şubatta yıllık yüzde 30,4 artış gösterdi

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi şubat ayı verilerini paylaştı.

    TOPLAM CİRO YILLIK YÜZDE 30,4 ARTTI

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 30,4 arttı.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 37,7, inşaat ciro endeksi yüzde 18,7, ticaret ciro endeksi yüzde 32,8, hizmet ciro endeksi yüzde 11,3 arttış gösterdi.

    Toplam ciro endeksi

    TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 1 ARTTI

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Şubat ayında aylık yüzde 1,0 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Şubat ayında aylık inşaat ciro endeksi yüzde 5,6, ticaret ciro endeksi yüzde 1 hizmet ciro endeksi yüzde 3,5 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,5 azaldı.

    Toplam ciro endeksi

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir