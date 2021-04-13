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- Ciro endeksi şubatta yıllık yüzde 30,4 artış gösterdi
Ciro endeksi şubatta yıllık yüzde 30,4 artış gösterdi
- AA & Ensonhaber
- 13.04.2021 - 10:18
- Güncelleme : 13.04.2021 - 10:28
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi şubat ayı verilerini paylaştı.
TOPLAM CİRO YILLIK YÜZDE 30,4 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 30,4 arttı.
Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 37,7, inşaat ciro endeksi yüzde 18,7, ticaret ciro endeksi yüzde 32,8, hizmet ciro endeksi yüzde 11,3 arttış gösterdi.
TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 1 ARTTI
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2021 yılı Şubat ayında aylık yüzde 1,0 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Şubat ayında aylık inşaat ciro endeksi yüzde 5,6, ticaret ciro endeksi yüzde 1 hizmet ciro endeksi yüzde 3,5 artarken, sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 0,5 azaldı.