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    Ciro endeksleri ağustosta yıllık yüzde 130,3 yükseldi

    TÜİK, Ağustos 2022 tarihli Ciro Endekslerini yayınladı. Buna göre, toplam ciro yıllık yüzde 130,3 ve aylık ise yüzde 6,8 arttı.
    • 12.10.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 11:21
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    Ciro endeksleri ağustosta yıllık yüzde 130,3 yükseldi

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Ağustos ayında yıllık yüzde 130,3 arttı.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ağustos ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123,7, inşaat ciro endeksi yüzde 111,5, ticaret ciro endeksi yüzde 127,3, hizmet ciro endeksi yüzde 160,1 yükseldi.

    Toplam ciro aylık yüzde 6,8 arttı

    Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Ağustos ayında aylık yüzde 6,8 arttı.

    Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ağustos ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,7, inşaat ciro endeksi yüzde 10,7, ticaret ciro endeksi yüzde 6,3, hizmet ciro endeksi yüzde 9,2 yükseliş gösterdi.

    Ciro endeksleri ağustosta yıllık yüzde 130,3 yükseldi #1

    Ciro endeksleri ağustosta yıllık yüzde 130,3 yükseldi #2


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