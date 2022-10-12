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Ciro endeksleri ağustosta yıllık yüzde 130,3 yükseldi

Ciro endeksleri ağustosta yıllık yüzde 130,3 yükseldi

TÜİK, Ağustos 2022 tarihli Ciro Endekslerini yayınladı. Buna göre, toplam ciro yıllık yüzde 130,3 ve aylık ise yüzde 6,8 arttı.