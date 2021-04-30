Ciro kaybı desteği başvuruları uzatıldı mı? Ciro kaybı desteği başvuru ekranı 2021

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, tam kapanma sürecinde kapalı olan yiyecek içecek sektörüne sağlanan ciro kaybı desteği ile ilgili bir açıklamada bulundu. Peki, Ciro kaybı desteği başvuruları uzatıldı mı?

Koronavirüs salgınından ekonomik açıdan olumsuz etkilenen esnaflara yönelik destekler tam kapanma sürecinde de devam ediyor.

Bu kapsamda ciro kaybı desteğinden yararlanmak isteyen işletmeler, ciro kaybı desteği başvurularının uzatılıp uzatılmadığını merak ediyor.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, tam kapanma sürecinde kapalı olan yiyecek içecek sektörüne sağlanan ciro kaybı desteği başvuruları hakkında bir son dakika açıklamasında bulundu. Böylece Ciro kaybı desteği başvuruları uzatıldı mı? sorusu yanıt buldu.

Peki, ciro kaybı desteği başvuruları ne zamana kadar uzatıldı? İşte, ciro kaybı desteği başvuru ekranı...

CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMANA KADAR UZATILDI?

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yiyecek-içecek faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinin başvuru sürelerinin 31 Mayıs saat 23.59’a kadar uzatıldığını açıkladı.

Bakan Muş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgından olumsuz etkilenen yiyecek-içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelerimize yönelik geri ödemesiz ciro kaybı desteklerinde başvuru sürelerini işletmelerimizin hak kaybına uğramaması için uzattık. Desteklerden yararlanma şartlarını taşıyan fakat çeşitli sebeplerle başvuruda bulunamayan işletmelerimiz, 31 Mayıs saat 23.59’a kadar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecekler.” ifadelerine yer verdi.

HANGİ İŞLETMELER FAYDALANABİLECEK?

2019'dan önce ya da 2019'da başladığı işine devam eden ve 27 Ocak 2021 itibarıyla faal mükellefiyeti bulunan, 2019 takvim yılındaki cirosu 3 milyon lira ve altında olup 2019 yılındaki cirosuna oranla 2020'deki cirosu yüzde 50 ve üzerinde azalan yiyecek ve içecek alanında faaliyet gösteren (NACE 56 genel faaliyet sınıflandırması koduna sahip) katma değer vergisi mükellefiyeti olan işletmeler faydalanabilecek.

Destek ödemesi, esas faaliyet konusu üzerinden yalnız bir kez faydalanmak üzere yapılacak. Söz konusu işletmelere 2 bin liradan az ve 40 bin liradan fazla olmamak üzere işletmelerin 2020 takvim yılındaki cirolarının 2019 takvim yılındaki cirolarına göre azalan tutarının yüzde 3'ü olacak şekilde Ciro Kaybı Desteği ödemesi yapılacak.

Ciro kaybı desteği ile 22 Aralık 2020 tarihli ve 3323 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'nın 3'üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında verilen hibe desteğini birlikte hak eden işletmelerin, Karar kapsamındaki 3 bin lira tutar, ciro kaybı desteğinden mahsup edilecek ve kalan ücret ciro kaybı desteği olarak verilecek.

CİRO KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip olan işletmeler, e-Devlet'ten www.turkiye.gov.tr başvuruda bulunacak. Başvurular, işletmeyi temsil eden yetkili kişiler tarafından yapılacak.

Ciro kaybı desteğinden faydalanma hakkına sahip işletmeler itirazlarını, başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne yapacak. Yapılan itirazların değerlendirilmesinde vergi dairesi kayıtları esas alınacak.

Ciro Kaybı Desteği, destekten faydalanan işletmelerin, başvuru esnasında bildirdiği ve elektronik ortamda doğrulanan banka hesabına yatırılacak. Ciro kaybı desteğinin fazla veya yersiz ödendiği tespit edidiğinde, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca vergi daireleri tarafından tahsil edilecek.

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