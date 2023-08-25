Ciroda 2022'de en yüksek payı ticaret sektörü aldı TÜİK, geçen yıla ait Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri'ni açıkladı. Girişim sayısı ve istihdamda en yüksek payı hizmet sektörü oluştururken ciroda ise ticaret sektörü lider oldu.

ensonhaber.com

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılında faal olan girişimlerin yüzde 43,7'si hizmet sektöründe, yüzde 36,1'i ise ticaret sektöründe yer aldı.

İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38,3'ünü oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 28,7 oldu.

Ticaret sektörü ciroda yüzde 43'lük pay ile ilk sırada yer aldı.

İstihdam payı en fazla sanayide gerçekleşti

Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde15,0 iken, sanayi sektörünün ciro payı yüzde37,1 oldu.

2022 yılında aktif girişim sayısı 3,7 milyon

Geçici sonuçlara göre 2022 yılında ciro 36 trilyon 904 milyar TL, üretim değeri 22 trilyon 13 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer 5 trilyon 606 milyar TL olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 33 trilyon 954 milyar TL olarak gerçekleşti.

İstihdamda ise 18 milyon 648 bin 27 kişi olarak gerçekleşti. Ayrıca 2022 yılında aktif girişim sayısı 3 milyon 784 bin 760 oldu.