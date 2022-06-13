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    Cirolar nisanda yıllık yüzde 128,8 arttı

    Koronavirüs salgınından sonra toparlanma aşamasına giren piyasalar, Rusya-Ukrayna savaşının etkisiyle yalpalasa da Türkiye'de nisan ayı ciro endekslerindeki artış iki katını aştı.
    • 13.06.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 13.06.2022 - 13:10
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    Cirolar nisanda yıllık yüzde 128,8 arttı

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplam ciro endeksi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 128,8 artış gösterdi.

    Aylık artış yüzde 6 oldu

    Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi nisanda aylık bazda yüzde 6 arttı.

    Sanayi ve inşaat endeksleri

    AA'nın haberine göre, sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, nisanda yıllık bazda yüzde 125,2 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise nisanda bir önceki aya göre yüzde 4,1 arttı. İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksinde, nisanda yıllık bazda yüzde 108,9 artış oldu. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde de bir önceki aya göre yüzde 8,2 yükseliş gerçekleşti.

    Konut-endeksi

    Ticaret ve hizmet endeksleri

    Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi yıllık bazda yüzde 128,9 artış gösterdi, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi aylık bazda yüzde 7,1 değer kazandı. Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 145,7 artarken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksinde aylık bazda yüzde 6,5 artış görüldü.


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