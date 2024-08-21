Citi'den TCMB'nin faiz indirimi tahmini Kurumsal ve bireysel bankacılık hizmeti veren dev finans kurumu Citi, TCMB'nin faiz kararını değerlendirerek faiz indirimine ne zaman başlanacağına dair görüşünü paylaşarak ilk indirim için yıl sonunu işaret etti.

AA

Uluslararası finans kuruluşları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 50 olan politika faizinin indirime ne zaman başlayacağına dair beklentilerini paylaşıyor.

Citi, yıllık enflasyonun güçlü baz etkisiyle 2024 yılının geri kalanında düşüş eğilimi göstermesini ve yıl sonunda yüzde 45'e doğru ilerlemesini beklediklerini bildirdi.

KASIM AYINA KADAR TCMB'DEN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR

TCMB'nin faiz indirimi için kasım ayına kadar bekleyeceğini öngören Citi, yıl sonunda faizin yüzde 45 olacağını öngördü.

"TCMB, FAİZİ SABİT TUTTU"

Citi'nin, TCMB'nin dün gerçekleştirdiği PPK toplantısından çıkan kararlara ve yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

Beklendiği üzere TCMB Ağustos toplantısında faiz oranlarını sabit tutmuş (yüzde 50), parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini gerekçe göstermiş ve enflasyon risklerine karşı duyarlılığını yinelemiştir.

Karara eşlik eden açıklamada, aylık enflasyonun ana eğiliminin temmuz ayında bir miktar yükselmekle birlikte ikinci çeyrek ortalamasının altında kaldığı, iç talebin enflasyonist etkilerinin azalarak yumuşamaya devam ettiği, hizmet enflasyonu ve enflasyon beklentilerindeki katılık ile jeopolitik gelişmelerin enflasyonist riskleri canlı tuttuğu ve beklentiler ile fiyatlama davranışlarının TCMB tahminlerine uyumunun daha belirgin hale geldiği vurgulanmıştır.

"İHTİYAÇ HALİNDE PARA POLİTİKASI SIKILAŞACAK"

PPK ayrıca ihtiyaç duyulması halinde para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı yönündeki kararlılığını tekrarlamıştır.

İleriye dönük olarak, para politikasının gelecekteki seyrinin temel olarak ekonomideki olası yavaşlamanın hızı, para biriminin performansı ve rezervlerin gelişimine bağlı olarak şekilleneceğini düşünüyoruz.

"MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİ İÇİN KASIM SONUNA KADAR BEKLEYECEK"

TCMB, kasım ayına kadar beklemede kalacak ve politika faizini yıl sonunda yüzde 45 seviyesinde görecektir. İleriye baktığımızda, piyasa katılımcılarının belirtilen risklere daha fazla dikkat edeceğine inanıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)