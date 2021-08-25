Citigroup, Bitcoin için vadeli kontratlarda alım-satım yapmaya hazırlanıyor

Bitcoin için dünyanın önde gelen finans kuruluşlardan biri olan Citigroup'un devreye girecek olmasının, para biriminin değerine pozitif katkı yapması bekleniyor.

Bitcoin, ekonomi ve finans dünyasına hakkındaki birçok soru işareti ile birlikte girdi ve piyasaları tedirgin etti. Ancak zamanla Bitcoin'in riskleri belirlenmeye başladı, sonrasında da dünya merkez bankaları kendi dijital para birimlerini oluşturmak için adım attı. Teknoloji devleri ürünlerini kripto para ile satışa sundu derken şimdi de bir finans devinin, Bitcoin için vadeli kontratlarda alım-satım yapmaya hazırlandığı duyuruldu.

CITIGROUP İŞLEM YAPMAK İÇİN PERSONEL İŞE ALIYOR

Citigroup, Bitcoin'de vadeli işlem yapmak için hazırlıklarına başladı. Citigroup, Chicago'da Bitcoin vadeli kontratlarında işlem yapmak için personel işe almaya başladı.

ALIM-SATIM İÇİN ONAY BEKLİYOR

Citi'nin, Bitcoin vadeli alım-satım operasyonunu yapabilmesi için Londra'daki regülatörlerden onay alması gerekiyor. Gerekli işlemleri başlatan Citi'nin, yakın zamanda işlemlere başlaması bekleniyor.

BITCOIN BUGÜN 47 BİN 99 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

Bir süredir 30 bin dolar civarında seyreden Bitcoin, pazartesi günü 50 bin dolar seviyesini yeniden aşmıştı. 3 ayın en yüksek rakamını gören Bitcoin'in tarihi yüksek seviyesi 64 bin 813 dolardı. 50 bin dolar seviyesinde tutunamayan Bitcoin, bugün 47 bin 599 dolara kadar geriledi.

Citigroup'un ilgisinin, Bitcoin'in değerine olumlu yansıması bekleniyor.

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