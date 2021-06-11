Çocuk işçiliği son 20 yılda yüzde 10'dan yüzde 4'e düştü

Türkiye, çocuk işçiliğine karşı yürüttüğü çalışmalarla çocuk işçi oranını son 20 yılda yüzde 10'dan yüzde 4'e kadar düşürdü.

Çocuk işçiliği, tüm dünyada çalışma hayatının en önemli sorunları arasında yer alıyor. Gönül çocukların eğitim kurumları ve oyun sahalarında olmasını dilerken, ağır işlerde çalıştırılmaları hem bireysel hem de toplumsal olarak "kanayan yara" olarak tanımlanıyor.

Her yıl 12 Haziran'da "Çocuk İşçiliğiyle Mücadele Günü" başlığı altında bu küresel soruna bir kez daha dikkat çekiliyor.

DÜNYA GENELİNDE 152 MİLYON ÇOCUK İŞÇİ VAR

Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) "Çocuk İşçiliğinin Küresel Tahminleri, Sonuçlar ve Eğilimler Raporu"na göre dünya genelinde 152 milyon çocuk işçi bulunuyor. Bu çocukların yaklaşık 72 milyonu ise "tehlikeli" sınıftaki işlerde çalışıyor.

BM, 2021'İ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN SONA ERDİRİLMESİ ULUSLARARASI YILI" İLAN ETTİ

2021'i "Çocuk İşçiliğinin Sona Erdirilmesi Uluslararası Yılı" ilan ederek, bu konuda farkındalığı artırmak isteyen Birleşmiş Milletler (BM), bu soruna karşı bireyleri ve kurumları ortak hareket etmeye çağırdı.

16 İLDE MEVSİMLİK TARIMDA ÇOCUK İŞÇİLİĞİ ÖNLENECEK

Türkiye'de de önemli bir sorun olan çocuk işçiliğine karşı ulusal ve uluslararası düzeyde bir dizi çalışma yürütülüyor.

2018'i "Çocuk İşçiliği ile Mücadele Yılı" ilan eden Türkiye, ILO ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile iş birliğinin de aralarında olduğu önemli proje ve faaliyetleri hayata geçiriyor.

BAŞTA FINDIK ÜRETİMİ YAPILAN İLLERDE ÇOCUK İŞÇİLİĞİNE KARŞI PROJELER YÜRÜTÜLÜYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca başta fındık üretimi yapılan iller olmak üzere mevsimlik tarımın yoğun olduğu illerde çocuk işçiliğine karşı projeler sürdürülüyor. AB ve ILO desteğiyle 16 ilde 2023'e kadar sürecek "Mevsimlik Tarımda Çocuk İşçiliğinin Önlenmesi Projesi" başlatıldı.