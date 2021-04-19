Coğrafi işaret tescilli "Hopa Laz böreği"nin yapılışındaki püf noktalar, Artvin’de açılan kursla kadınlara öğretilmeye başlandı.

Artvin’de açılan kursla birlikte kurulacak kadın kooperatifi ile seri üretime geçilmesi planlanan Laz böreği, Türkiye’nin dört bir yanına gönderilecek.

Karadeniz Bölgesi’nde özenle açılan yufkaların arasında konulan muhallebi ile şerbetli ya da şerbetsiz yapılan tatlı türü Laz böreği, sofraları süslüyor.

Artvin’in Hopa ilçesinde şerbetsiz, bol muhallebi, karabiberli tarifle hazırlanan Hopa Laz böreği de damaklarda ayrı bir tat bırakıyor. Hopa Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle Türk Patent ve Marka Kurumu'nca tescillenerek coğrafi işaret belgesi alan Hopa Laz böreğinin yapılışındaki püf noktalar da ilçede hazırlanan proje ve açılan kursla kadınlara öğretilmeye başlandı.

Coğrafi işaretli Hopa Laz böreğinde seri üretim atağı VİDEO

BÖREĞİN YAPILIŞI ÖĞRETİLECEK

Laz böreğinin yapılışı, 60 kursiyere 2 ay sürecek kurs süresince öğretilecek. Kooperatifle seri üretilmesi planlanan Laz böreğinin, paket şeklinde siparişle Türkiye’nin dört bir yanına gönderilmesi hedefleniyor.

"HOPA LAZ BÖREĞİNİ GEÇMİŞTEN GELECEĞE KAYIT ALTINA ALDIK"

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek, bir milletin adını taşıyan istisnai bir özelliğe sahip olan Hopa Laz böreğinin coğrafi işaretle tescillendiğini belirterek, “Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’na Hopa Laz böreğini geliştirme, eğitim ve satışa kadar sürecek bir proje yaptık. Onaylanan projemiz ile Hopa Halk Eğitim Müdürlüğü önce aynı standartlarda Hopa Laz böreği üretebilmek için eğitim süreci başlattı. 60 kadın bu mutfakta eğitim görerek standartları aynı olan Hopa Laz böreğini üretmeye başladı. Bir kadın kooperatifi kurarak paketlemeye başlayıp hem ilçemizde hem bölgemizde talep edilen her yere Hopa Laz böreğini ulaştırmanın yollarını arayacağız.” dedi.

"KARABİBERLİ HOPA LAZ BÖREĞİ BİR TATLI ÇEŞİDİDİR"

Hopa Halk Eğitim Merkezi yemek hocası Figen Uzunhasanoğlu da “Bölgemizde değişik şekillerde yapılan Laz börekleri var. Hopa Laz böreği soğuk yenen ve şerbetsiz bir Laz böreği çeşididir. Tatlımızın içerisine karabiber giriyor. Karabiber tatlının lezzetini açığa çıkartıyor.

YOĞURTLU, KARABİBERLİ KARIŞIM

Muhallebinin içerisine katılan yoğurtlu yumurtalı ve karabiberli karışımla birlikte, muhallebinin fırında pişirilmesi gibi birçok ayırt edici özelliği var. Börek denildiğinde herkesin aklına tabii ki tuzlu bir çeşit geliyor ama Hopa Laz böreği bir tatlıdır.” diye konuştu.

"NESİLDEN NESİLE YAŞAYACAK"

Kursiyer Fatoş Bayrak, “Annemin ve kayınvalidemin yaptığı bir usulde Hopa Laz böreğini yapıyoruz. Hopa’ya ait olan Laz böreği bu vesileyle her yere ulaşacak ve nesilden nesile yaşayacak.” dedi.