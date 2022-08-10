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    Coinbase, 1 milyar doların üzerinde zarar açıkladı

    Kripto para borsası Coinbase, 2022 yılının ikinci çeyreğinde zarar ettiğini açıkladı. Coinbase'in aktardığına göre 1 milyar doların üzerinde zararı var.
    • 10.08.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 09:18
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    Coinbase, 1 milyar doların üzerinde zarar açıkladı

    Kripto paralarda yaşanan düşüşün etkisiyle kripto para borsaları daha az kâr etmeye başladı.

    Kripto para borsası Coinbase, 2022'nin Nisan-Haziran dönemine ilişkin bilançosunu açıkladı. Kurum, bu yılın ikinci çeyreğinde kripto paralarda yaşanan düşüşün etkisiyle yaklaşık 1,1 milyar dolarlık zarar bildirdi.

    Kripto para borsasının geliri yüzde 61 düştü

    Buna göre, şirketin geliri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 61 azalarak 803 milyon dolara düştü. Şirket, geçen yılın nisan-haziran döneminde 1,6 milyar dolarlık kâr açıklamıştı.

    Coinbase

    Hisseleri zarar gördü

    Kripto para borsasının hisse başına zararı da bu dönemde 4,98 dolar oldu.
    Coinbase'den yapılan açıklamada, kripto para piyasasının değerinde, makroekonomik koşullar ve kripto kredi ortamındaki şoklar nedeniyle ikinci çeyrekte yaşanan yaklaşık yüzde 60'lık düşüşe rağmen şirketin bu teknolojinin geleceğine dair iyimser olmaya devam ettiği belirtildi.

    İşlem hacmi azaldı

    Açıklamada, geçen yılın ikinci çeyreğinde 462 milyar dolar olan işlem hacminin, bu yılın aynı döneminde 217 milyar dolara gerilediği bildirildi.


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