Çok sayıda işçi çalıştırana SGK işveren temsilcisi

Yüksek istihdama sahip iş yerlerinde bulunacak SGK İşveren Temsilcileri, SGK'daki işlemleri takip edecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla yüksek istihdam kapasiteli, çok sayıda işçi çalıştıran büyük işverenlere yönelik bir uygulama gündeme geldi.

SGK işveren temsilcisi uygulamasıyla yüksek istihdam kapasiteli, çok sayıda işçi çalıştıran büyük işverenlerin, sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerindeki iş ve işlemlerinin takip edilmesi ve hızlıca sonuçlandırılması hedefleniyor.

İşlemler elektronik ortamda yapılıyor

Sosyal güvenlik alanındaki iş ve işlemler, talep ve başvuruların alınmasından sonuçlandırılmasına kadar işlemlerin tamamına yakını elektronik ortamda yapılıyor.

İşveren temsilcisi, SGK merkezlerindeki personel arasından seçilecek

İş yerlerinde çalıştırılan ve bildirimi yapılan sigortalı sayısına göre kurum tarafından belirlenecek işverenlere taşra teşkilatı nezdindeki talep ve başvurularının öncelikle ele alınması, iş süreçlerinin kısaltılması, iş ve işlemlerin takibi yapılarak hızlı sonuçlandırılması için sosyal güvenlik il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezlerindeki personel arasından 'SGK İşveren Temsilcisi' belirlenecek.

Uygulama ilk olarak İzmir ve Gaziantep'te başlayacak

AA'nın haberine göre uygulamanın ilk olarak İzmir ve Gaziantep sosyal güvenlik il müdürlüklerinde başlatılacağı, sonuçlarına göre diğer il müdürlüklerinde de yayılacağı bildirilen açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"SGK İşveren Temsilcisi, memur, şef ve yönetici durumundaki personel arasından bir asil ve bir yedek olmak üzere belirlenerek, ad, soyad, unvan, e-posta adresi, iş yeri telefon numarası ve görevlendirilen personelin temsil durumuna (asil, yedek) ilişkin bilgiler sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkez müdürlüğüne ait kurumsal e-posta adresi üzerinden ilgili iş yerinin işverenlerine bildirilecek. Böylece belirlenen büyük işverenlerin başvuru ve taleplerine ilişkin işlemlerin zaman kaybı yaşanmadan sonuçlandırılması sağlanacak."